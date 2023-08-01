青安貸款1.775%今上線！可先貸再買房？全貸OK？常見8問題一次答

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A：有網友以為「買間自備款88萬元的透天，剩下912萬元申請青安貸款」，可惜理想是豐滿、現實是骨感，大家別以為青安貸款的1000萬額度，是「只要買1000萬以下的房子就可以全貸了」，這誤會大了。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，原PO可能搞錯自備款88萬與青安貸款的用意了，前者來說，撇除預售屋各種交款（訂金、簽約金、工程款等），買房一般就是要準備2至3成自備款，還要額外預留家電、家具、裝潢錢與規費。
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Q：七月初才剛辦2.多%的房貸，差沒幾天超氣的！可轉新青安貸款嗎？
A：不行喔！貸款都辦下去了，木已成舟。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，新青安貸款的申請資格是本人、配偶及子女等都要是「名下無自有住宅」，而且不適用於轉貸戶，已使用青安房貸的舊貸戶也不適用，必須是完全沒有使用過相關專案的新貸戶。
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Q：幾歲可以申請？申請資格「無自有住宅者」是指第一次購屋的人？
A：借款人年滿18歲就可申請，但要符合本人、配偶及未成年子女名下都沒有自有住宅。申請資格中所指的「無自有住宅者」， 不管是第一次購屋，還是曾經持有房屋但出售或轉讓，只要目前名下無自有住宅，都可以申辦。
Q：名下有持分房屋，能申請新青安貸款嗎？
A：可以。只要借款人本人、配偶或未成年子女個別持有共有住宅，或共同持有共有住宅，其所持有建物之持分換算面，積合計未滿40平方公尺（約12.1坪），就可以申請新青安貸款。
Q：新青安貸款可以與自購住宅利息補貼一起申請嗎？
A：可以喔。基於便民及考量民眾實際需要，新青安貸款可與內政部「自購住宅貸款利息補貼」貸款搭配。
Q：申辦新青安貸款，可事後調整借貸利率嗎？
A：不可以。在申辦時可自行選擇利率方案，一旦申辦完成，就無法改變青年購屋貸款利率方式。
Q：新青安貸款可以先申請保留額度後，再行辦理購屋作業？
A：不可以。本項貸款需先行評估「擔保品」，在尚未取得房屋所有權之民眾，因無提供作為銀行評估之明確標的物，銀行無法受理。
Q：與他人共同購買同一房屋，能夠申請新青安貸款嗎？
A：可以。不過如果提供與他人共同持有之房地為擔保，而且也符合申貸資格，優惠貸款額度合計最高仍為1000萬元；如僅有一位符合申貸資格，其擔保物之共有人應將其持分部分，一併抵押予銀行，且應以符合資格者為借款人，優惠貸款額度應按建物所有權持有比率核貸，如持分1／2，則優惠貸款額度為500萬元。
新青安貸款提供低利率1.775％、額度1000萬元貸款，還款期限最高40年、含寬限期最長5年，意圖使人買房，不過，背後仍藏有不少細節要特別注意，尤其是該政策利多優惠期僅有3年，3年後、若央行不降息，利率仍維持高檔下，等於青安房貸戶利率得「補回」0.375個百分點，還款本息也會加重，民眾仍得考量自身能力。
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🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。