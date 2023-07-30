ROF-MAO強勢登台！首次見面會大秀中文　直呼：我是總裁喔

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可以看到現場有不少粉絲特地帶了ROF-MAO團員的にじぱぺっと以及にじぬい娃娃，把握在活動開始前，先讓娃娃跟現場螢幕拍照紀念，另外在會場中，也有不少粉絲COSPLAY成團員們的樣子，展現出十足的熱情。
當見面會開始、ROF-MAO出現在螢幕的瞬間，現場隨即爆出了尖叫以及歡呼聲，還有不少粉絲摀著臉直呼「我要哭了！」而台灣粉絲的熱情也透過鏡頭傳到ROF-MAO那一端，他們連連讚「太熱情了！」、「還有人COSPLAY耶！」其中不破湊開場更以中文「大家好」，向粉絲進行問候，一秒炒熱現場氣氛。
見面會舉行期間，ROF-MAO準備了兩個活動環節與粉絲進行互動。首先在第一個環節「語意混淆猜謎」，一共出了5道題目，讓ROF-MAO看選項的中文字並靠著現場粉絲的反應，猜測哪一個符合題目敘述。
「語意混淆猜謎」的題目如「什麼東西可以吃」、「什麼東西可以喝」等日常問題，但只能依靠中文字來答題，也讓ROF-MAO相當頭大。其中在第五題「道歉的時候要說什麼」時，ROF-MAO最後選了「我是總裁ㄛ」的選項，讓現場粉絲直接笑翻，但ROF-MAO不但沒有灰心，更「撒必死」請現場口譯老師教他們中文講法，每個人都講出「我是總裁ㄛ」，讓粉絲們直接「暴動」，尤其加賀美隼人平常又以社長自稱，頓時讓整句話充滿了趣味。
而ROF-MAO在這個環節當中，雖然先是連續答對了三題，但是當團員們表示想要「連續答對」後，隨即在第四題及第五題都回答錯誤，但錯誤的回答也充滿笑點。
ROF-MAO成立時以「成為男女皆愛、又有趣又帥氣的團體」作為目標，首次在台灣舉行見面會，就獲得粉絲們滿堂喝采，也讓團員們紛紛表示十分感謝粉絲們的支持。