雲南「猛男餐廳」成流量密碼！肌肉男熱舞、餵食等爆紅服務遭調查
中國餐飲業經常為了「打造消費者體驗」添加表演噱頭如變臉表演等等，近日在雲南一家餐廳就聘僱多名身材健壯的男演員以「嘴對嘴」的方式餵食消費者或用上身半裸抱起女客人，表演影片被上傳到網路上後儼然成為流量密碼瞬間在社群媒體上爆紅，但也因如此招致不少兩極評價，當局更以涉嫌「存在危害社會公德或民族優秀文化傳統」為由立案調查。
國際中心楊智傑／綜合報導
雲南西雙版納一家今年2月成立的泰式餐廳，從4月開始便聘僱許多身材壯碩、相貌姣好的年輕男性擔任店內的貶眼者，並經常以公主抱方式抱起消費者，這些「猛男」也會坦露腹肌在台上進行貼身「泰式熱舞」或與顧客展開親密互動，還有網友引述店家說法，稱這些肌肉猛男多半是健美冠軍，還曾從事演藝工作，且有舞蹈專業，互動畫面被上傳到社群媒體後成功吸引網友高度關注，更帶來不少顧客前去打卡用餐。
不過這款流量密碼也引起當地政府機關的注意，根據「企查查」App顯示，該餐廳今年4月變更經營範圍中許可項目，並新增歌舞娛樂活動、營業性演出。但雲南省文化和旅遊廳綜合執法監督局針對此也進行相關調查活動，並稱該場所的行為涉嫌違反《營業性演出管理條例》第二十五條第（五）項之規定，演出內容涉嫌存在危害社會公德或民族優秀文化傳統。
執法單位提到，為了獲取關鍵證據，執法單位事先多次派員到該餐廳暗訪，成功收集了餐廳涉嫌違法違規經營的證據，最後決定責令餐廳暫停演出，吊銷《營業性演出許可證》，同時沒收違法所得人民幣1萬零664元，加處違法所得十倍的罰款10萬6640元。