《一袋女王》結束了！曾國城鞠躬揮手道別 最終集「感傷畫面」曝
迪士尼頻道日前宣布撤出台灣，將在今年12月31日前陸續關閉旗下11個頻道，包含衛視中文台、星衛娛樂台、衛視電影台、星衛電影台等都會退出。其中已在衛視中文台播出將近14年、由男星曾國城主持的長壽節目《一袋女王》近日也迎來最後一集，身為節目主持人之一及外景特派員的宇珊昨（30）日就在IG發文不捨道別：「可能曾經想過節目收視不好而收掉，但從沒想過整個電視台都沒有了…」
記者賴禹妡/綜合報導
宇珊昨日在IG發文向《一袋女王》道別，她表示節目開播將近14年，雖然她僅加入2年時間，但仍因為這份工作學習到許多新知，「我學習到一輩子受用無窮的經驗，也遇到了好棒好認真的映畫團隊」。宇珊在這個節目裡認識很多新朋友，團隊中產生很難得的溫暖氛圍，她透露巴鈺曾說：「一袋女王像是一個溫泉，大家一起泡在裡面像家人朋友一般的聊天，不知不覺就掏心掏肺。」
宇珊感性地表示：「以後就沒有每週一晚上要固定開腳本會議了，以後也沒有週四走路去攝影棚大聲跟每個工作人員說早安錄影一整天的行程了。」但她也相信，這只是階段性任務結束了，並曬出最終集全體主持人、來賓一起向鏡頭揮手道別的影片，直言：「很少有節目是可以跟大家好好說掰掰的最後一集，跟我們一起回憶心中曾經觸動你我的一袋女王吧，我們～畢業囉！」最後更附上曾國城在KTV大跳歌曲〈愛你〉的舞蹈片段，笑喊：「最後獻上活潑的城哥阿伯在跳愛你，被發現下一秒就抵達眼前揍人了。」