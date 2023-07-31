中職明星賽／史上第一次！中職明星賽週一開打現況如何？
中職明星賽今（31）日首度在周一舉行，過去中職明星賽2度延賽，都在周六、周日補賽，但今天則是第一次在周一補辦，因此人數可能要從下班後開始累積，現場天氣依然是晴朗，有點微風，但並不炎熱，晚間18:35分準時開打正賽，由統一獅古林睿煬出戰富邦肯特。
記者吳政紘/台中報導
中職明星賽29日因為受到杜蘇芮颱風外圍環流影響，現場大雨不斷，只好被迫延賽，30日比賽因為要想辦法進行，也要考慮是否會下雨，最後全壘打大賽，改成預賽跟決賽一起舉行。
31日比賽，由於啦啦隊相關簽名活動已經在前兩天辦完，現場主要是舉辦野手速球王、趣味跑壘大賽、還有中職明星隊跟中華隊亞冠賽名單對決，其實賽事還是十分精彩。
由於明天中職例行賽還有舉行，兩隊要如何調度？球員要如何上場分配，反而是另一種學問。
中職史上第一次明星賽延賽為1995年(職棒六年)[原定日期1995/7/2舉行，因雨二度延後至1995/11/4完成比賽]，聯盟史上第二次明星賽延後舉行：1997年(職棒八年)[原定日期1997/6/28舉行，因雨延後至1997/6/29完成比賽]，剛好都是六日，這次則是第一次在周一舉行補賽。