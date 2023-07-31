國內航線機票變便宜了！明起飛金門便宜182元、差額退法出爐
因應航空燃油價格已達交通部核定調整門檻，華信航空明（1）日起調降國內線全額客運票價，調幅最大為華信航空台北—金門，從2641元調降為2459元，便宜了182元，降幅達6.9%。華信航空提醒，旅客在搭機當天於機場櫃檯報到時，即可辦理退差額手續，為避免因排隊久候延誤登機，建議至少提早1小時抵達。
記者李琦瑋／台北報導
因應航空燃油價格下跌，交通部民用航空局本月初即宣布，將自明天起調降國內航線全額客運票價，調幅最大為華信航空台北—金門，從2641元降為2459元，降了182元；華信航空高雄—花蓮，原票價2488元將調降為2329元，降幅6.4%；立榮航空台北—金門，票價2618元調降為2458為，調降160元、降幅6.1%；德安航空台東—綠島航線，自1130元降為1100元，僅降了30元、調幅2.7%最低。
華信航空表示，明天起調降國內線全額客運票價，旅客在搭機當天於機場櫃檯報到時即可辦理退差額手續。為節省在櫃台等候時間，華信航空提醒旅客至少提早1小時抵達機場櫃檯辦理退還差額，避免因排隊久候延誤登機。
華信航空指出，依據「國內線航空乘客運送定型化契約」規定，凡持華信航空先前開立的舊票價，包括全額票及法定折扣優惠機票的旅客，欲搭乘8月1日（含）以後航班，搭機時將退還新票價的差額，當天由機場櫃檯人員協助完成新舊票差退補作業。
需辦理退差額的旅客，可利用華信航空官網查詢相關資訊。