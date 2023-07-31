終結月經貧窮！各級學校明起提供生理用品　教育部年編2.5億元

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教育部長潘文忠表示，友善提供多元生理用品計畫是性別平等教育的一環，除考量弱勢孩子不好意思說出口的需求，也希望能促進師生之間更多的討論與深入思考，學校用行動實際來支持校園的多元需求，促進校園容納也互相理解不同性別的觀點。
教育部自今年3月8日起宣布該計畫後，於3月31日發布「校園及部屬場館提供多元生理用品指引」，針對提供原則、提供形式、保存方式等提供學校及部屬場館規劃參考，包括尊重取用者的個人隱私及意願為原則，領取方式宜同理取用者去除標籤化，消除其心理負擔；考量使用率、環保永續性及近便性等，提供多元種類、材質及品牌的生理用品；生理用品確保包裝完整放置於乾淨、乾燥、陰涼通風處，並由專人管理定期清點、檢查、補充及汰換。
教育部表示，針對高級中等以下學校不利處境學生，各縣市及國教署所轄學校皆已完成取用規劃，依照各縣市規劃不同，學生可直接取得多元生理用品，或持紙本／電子票券、禮物卡至超商、超市或賣場等通路進行兌換；針對公私立大專校院不利處境學生，已於5月修正發布「大專校院弱勢學生助學計畫」，以該助學計畫對象為主，將多元生理用品納入計畫內的生活助學金補助範圍，學生可至販售場所選購生理用品。
針對有緊急需求使用的學生，可於校內健康中心、系所辦公室、宿舍等地定點取用，也可至定點販售機或超商選購多元生理用品；除校園外，教育部10處所屬場館（國立自然科學博物館、國立台灣科學教育館、國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館、國立教育廣播電臺、國家圖書館、國立台灣圖書館、國立公共資訊圖書館、國立台灣藝術教育館）也於服務台、醫護站、廁所等設置定點，因應入館民眾急需取用生理用品，館所內也有搭配定點販售機或超商販售。
教育部表示，將持續推動人權、性別平等教育，並深化校園月經教育，結合民間團體、網絡資源，製作國小、國中及高中教學示例（教材包）及教學影片，增進學生相互理解與包容，建構友善的學習環境。