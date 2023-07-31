鳳梨開直播「二度鞠躬致意」！向保姆一家道歉認：想回到正常生活

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鳳梨提及18、19歲時所犯的詐騙案件，提到判決書都是公開透明的，他也因為此案入獄服刑，在這期間他也委託很多人去找阿嬤的家人，但這幾個月他一直沒有針對此事說明，是因為他希望圓滿處理後再和社會大眾報告。
至於保姆案，他說很多網友說是他叫人家去打人、丟雞蛋和下跪，但他表示自己當初的出發點很簡單，因為朋友的孩子送到保姆家結果發生悲劇，「人家委託我幫忙，站在我的角度，我一定會這麼做」，他兩天前會先道歉也是因為尊重司法判決，接著二度鞠躬向保姆一家道歉，「如果我當初的行為，有影響到保姆一家，我願意跟保姆一家人道歉，但是全案還沒定讞，女童家屬也還在上訴當中，我希望大家可以客觀理性一點，讓司法好好調查，我們再來做最後的評斷」。
最後，他也坦言在這段期間其實很想回到正常的生活，「因為我覺得，很多東西沒有的也要講到你有，或許我沒辦法過這樣的生活」，他不忘感謝支持他的粉絲，也感謝一旁叮嚀、審視他的人，「很感謝你們這段期間的陪伴，接下來的日子我只會好好做我自己的事，不會再去多管其他事，或是發表其他意見。針對我有做的事我承認，這些惡意的社團還是粉專，刻意要詆毀我，或是抹黑我到掛的，我告訴你，你成功了，恭喜你，接下來的我會以一般人的身分 ，捍衛我自己應該有的權益，就這樣」。
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