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鳳梨開直播「二度鞠躬致意」！向保姆一家道歉認：想回到正常生活

▲網紅鳳梨（吳泓逸）在鏡頭前兩度鞠躬致歉，坦言很想回到正常生活，也向保姆一家道歉。（圖／翻攝吳泓逸臉書）
▲網紅鳳梨（吳泓逸）在鏡頭前兩度鞠躬致歉，坦言很想回到正常生活，也向保姆一家道歉。（圖／翻攝吳泓逸臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）日前因力挺好友「彫博」私刑保姆事件翻車、被網紅馮語婷爆料曾經詐騙、吸毒，甚至在有女友的狀態下，和別的女子發生性行為，事後還置之不理，就連墮胎費都不出，遭到大量輿論撻伐。他28日坦承有詐騙和吸毒前科，不過否認墮胎一事。今（31）日晚間他突然發文透露將在9點以「吳泓逸」身分直播說明一切，在鏡頭前兩度鞠躬致歉，坦言很想回到正常生活，也向保姆一家道歉，表示自己接下來會以一般人的身分，捍衛自己應該有的權益。

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▲鳳梨今（31）日晚間開直播，還原所有事情經過。（圖／翻攝自吳泓逸臉書）
▲鳳梨今（31）日晚間開直播，還原所有事情經過。（圖／翻攝自吳泓逸臉書）
鳳梨在直播中提到，經過這幾天時間，必須還原所有事情經過，他先為這些年在直播中數度爆粗口，導致網友們不舒服，或是教壞小孩的事鞠躬道歉，「我為我以前直播說的這些道歉，對不起」；他接著提到自己有很長一段時間沒接任何代言、節目和直播，也沒有接任何「網紅」能做的事，僅是退到自己的本位做生意，「但當我做我的生意時，還是會有很多人把我的事放大檢視」。

▲鳳梨先為這些年在直播中數度爆粗口，導致網友們不舒服，或是教壞小孩的事鞠躬道歉。（圖／翻攝吳泓逸臉書）
▲鳳梨先為這些年在直播中數度爆粗口，導致網友們不舒服，或是教壞小孩的事鞠躬道歉。（圖／翻攝吳泓逸臉書）
鳳梨提及18、19歲時所犯的詐騙案件，提到判決書都是公開透明的，他也因為此案入獄服刑，在這期間他也委託很多人去找阿嬤的家人，但這幾個月他一直沒有針對此事說明，是因為他希望圓滿處理後再和社會大眾報告。

至於保姆案，他說很多網友說是他叫人家去打人、丟雞蛋和下跪，但他表示自己當初的出發點很簡單，因為朋友的孩子送到保姆家結果發生悲劇，「人家委託我幫忙，站在我的角度，我一定會這麼做」，他兩天前會先道歉也是因為尊重司法判決，接著二度鞠躬向保姆一家道歉，「如果我當初的行為，有影響到保姆一家，我願意跟保姆一家人道歉，但是全案還沒定讞，女童家屬也還在上訴當中，我希望大家可以客觀理性一點，讓司法好好調查，我們再來做最後的評斷」。

▲鳳梨二度鞠躬致意，向保姆一家道歉。（圖／翻攝自吳泓逸臉書）
▲鳳梨二度鞠躬致意，向保姆一家道歉。（圖／翻攝自吳泓逸臉書）
最後，他也坦言在這段期間其實很想回到正常的生活，「因為我覺得，很多東西沒有的也要講到你有，或許我沒辦法過這樣的生活」，他不忘感謝支持他的粉絲，也感謝一旁叮嚀、審視他的人，「很感謝你們這段期間的陪伴，接下來的日子我只會好好做我自己的事，不會再去多管其他事，或是發表其他意見。針對我有做的事我承認，這些惡意的社團還是粉專，刻意要詆毀我，或是抹黑我到掛的，我告訴你，你成功了，恭喜你，接下來的我會以一般人的身分 ，捍衛我自己應該有的權益，就這樣」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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