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樂桃飛大阪2440元開搶！高雄午去午回　紐西蘭航空百元變空中沙發

▲日本樂桃航空今(1)日早上11:00~8月3日23:59僅有3天推出日本線促銷，台北與高雄出發皆有，最低單程票價才2440元。（圖／樂桃航空提供）
▲日本樂桃航空今(1)日早上11:00~8月3日23:59僅有3天推出日本線促銷，台北與高雄出發皆有，最低單程票價才2440元。（圖／樂桃航空提供）

記者葉盛耀/綜合報導

廉價航空又有新優惠！日本樂桃航空為了慶祝「高雄-大阪」航線正式復航，今(1)日早上11:00~8月3日23:59僅有3天推出大阪線促銷而且台北與高雄出發皆有優惠票價，可預訂​出發日期台北為2023年8月15日~2024年1月31日，最低有單程2440元；高雄為2023月24日～10月28日，最低單程2710元。另外，紐西蘭航空則於今日23:59為止，推出只要加100元，就可享有空中沙發。

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今(1)日樂桃航空正式復航「高雄-大阪」，為慶祝特推出飛大阪的優惠機票，台北與高雄出發皆有，最便宜甚至只要單程2440元。可預訂的搭乘日期如下：

📌大阪(關西)-台北(桃園)：預訂出發日期2023年8月15日～10月28日（9月28日～10月11日不適用），特價2750元。

📌大阪(關西)-台北(桃園)：預訂出發日期2023年10月29日～2024年1月31日（11月2日～11月6日、11月23日～11月27日、12月23日～1月9日不適用），特價2440元。

📌大阪(關西)-台北(桃園)：預訂出發日期2023月24日～10月28日（期間內皆適用），特價2710元。

▲搭樂桃航空到大阪旅行，現有優惠價，單程最低2440元起。（圖／資料照，晶華酒店提供）
▲搭樂桃航空到大阪旅行，現有優惠價，單程最低2440元起。（圖／資料照，晶華酒店提供）
須提醒的是，以上票價為每位乘客單程之Simple Peach Promo票價價格，不另收取燃油費(燃油特別附加費用)，但須另繳機場稅等費用，若享行李託運和預選座位皆須另外付費。其中的高雄飛大阪最值得推薦，因為時間是高雄飛大阪為14:35-18:35、大阪 - 高雄為11:20-13:45，等於午去午回，比起部分需半夜搭乘的紅眼班機，算是相當漂亮的時間。

另外，紐西蘭航空則推出「空中沙發」優惠價，只要加100元，活動今(1)日23:59為止，可訂購出發日期11月30日前的航班。所謂「空中沙發Skycouch」是經濟艙一排內的三個座位組合而成，乘客達到放鬆、伸展，或讓小孩玩樂。就像在機艙內擁有自己的沙發。注意此優惠只適用於2人或以上預訂使用Skycouch，只限新預訂。

▲紐西蘭航空推出獨有的「空中沙發」，享優惠價只要加100元，活動優惠到今日23:59。（圖／翻攝紐西蘭航空官網）
▲紐西蘭航空推出獨有的「空中沙發」，享優惠價只要加100元，活動優惠到今日23:59。（圖／翻攝紐西蘭航空官網）

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