樂桃飛大阪2440元開搶！高雄午去午回　紐西蘭航空百元變空中沙發

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌大阪(關西)-台北(桃園)：預訂出發日期2023年8月15日～10月28日（9月28日～10月11日不適用），特價2750元。
📌大阪(關西)-台北(桃園)：預訂出發日期2023年10月29日～2024年1月31日（11月2日～11月6日、11月23日～11月27日、12月23日～1月9日不適用），特價2440元。
📌大阪(關西)-台北(桃園)：預訂出發日期2023月24日～10月28日（期間內皆適用），特價2710元。
須提醒的是，以上票價為每位乘客單程之Simple Peach Promo票價價格，不另收取燃油費(燃油特別附加費用)，但須另繳機場稅等費用，若享行李託運和預選座位皆須另外付費。其中的高雄飛大阪最值得推薦，因為時間是高雄飛大阪為14:35-18:35、大阪 - 高雄為11:20-13:45，等於午去午回，比起部分需半夜搭乘的紅眼班機，算是相當漂亮的時間。
另外，紐西蘭航空則推出「空中沙發」優惠價，只要加100元，活動今(1)日23:59為止，可訂購出發日期11月30日前的航班。所謂「空中沙發Skycouch」是經濟艙一排內的三個座位組合而成，乘客達到放鬆、伸展，或讓小孩玩樂。就像在機艙內擁有自己的沙發。注意此優惠只適用於2人或以上預訂使用Skycouch，只限新預訂。