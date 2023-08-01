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衛福部免費心理諮商今上路！15-30歲免費3次省4800元　申請懶人包

▲8月1日新制上路，衛福部推出「年輕族群心理健康支持方案」，15歲至30歲免費心理諮商補助，提供符合條件的民眾共有3次免費諮商。（示意圖／Fa Barboza on Unsplash）
▲8月1日新制上路，衛福部推出「年輕族群心理健康支持方案」，15歲至30歲免費心理諮商補助，提供符合條件的民眾共有3次免費諮商。（示意圖／Fa Barboza on Unsplash）

記者葉盛耀/綜合報導

衛福部去年曾公布國人死因統計，發現15歲到24歲的年輕人死因當中，自殺竟高居第二名，因此推出「年輕族群心理健康支持方案」，今（1）日起正式上路，15歲至30歲免費心理諮商補助，試辦期1年，時間是2023年8月1日至2024年7月31日，免費提供符合條件的民眾共有3次免費諮商，可省下每次約1600元的費用。哪裡可以申請、條件限制為何、如何申請？《 NOWnews今日新聞》整理懶人包一次看。

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心理諮商是協助個人了解自我、處理生活危機的服務，過去許多民眾誤以為尋求諮商的人普遍患有憂鬱症或精神疾患，其實只要有生活或心理困擾，都可以尋求諮商心理師協助，就像生病了求助醫生，當心理受傷與面對挑戰時，就可以找專業資源協助。

▲衛福部推出「年輕族群心理健康支持方案」，今(1)日開跑，15~30歲民眾共有3次免費諮商。（圖／衛福部提供）
▲衛福部推出「年輕族群心理健康支持方案」，今(1)日正式開跑，15~30歲民眾共有3次免費諮商。（圖／衛福部提供）
📍申請條件
15歲至30歲有心理諮商需求的民眾都可申請，需攜帶身分證明文件。

📍使用期限
衛福部目前擬辦一年，為2023年8月1日至2024年7月31日

📍哪些機構可申請
衛福部已將300多家「年輕族群心理健康支持方案」心理諮商服務機構名單公布在網站。
🔎心理諮商服務機構名單（點此連結)

📍有額外費用嗎？
「年輕族群心理健康支持方案」會補助民眾3次心理諮商費，粗估每人每次可以省下1600元費用，總計可能省下4800元，但各服務機構可能另外收取掛號費等行政規費。

📍如何預約、可遠距嗎？
先查詢配合方案的服務機構，直接聯繫機構預約，當天需帶著身分證明文件。也可選擇遠距通訊，但需年滿18歲，且排除精神官能症、精神病或腦部心智功能不全等患者。但是各縣市有不同規範，例如台北市則規定需年滿20歲具行為能力者。

📍其他注意事項
連續2次無故未到，從第2次缺席日起90日內將暫停補助資格。且只要曾接受過1次服務，後續想使用服務時雖然已超過30歲，只要還在支持方案執行期間內（2024年7月31日以前），仍可申請補助。

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