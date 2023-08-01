輔助肥胖者醫療決策、友善送行浪浪　北科大奪紅點年度大獎

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因此，團隊在過往的研究基礎上，歷經多時反覆調整系統版型與視覺效果，最終以肥胖主題出發，提出一款專為病人設計的決策輔助工具，依據病患個別的臨床數值，計算出自身的風險機率。
「醫療共享決策系統」透過10X10的人形排列與變色比例，呈現各種治療的風險與副作用比較，操作流程設計層次分明且直觀，顏色上更嘗試調配不同明度、飽和度的橘色及藍色，並透過模擬軟體檢視色盲患者看到的效果。團隊希望讓不同算術能力或教育背景的使用者，都能有效理解不同治療、檢查、生活方式的優劣，重要資訊不漏接，做出明智的選擇，「我們希望發揮同理心，站在使用者角度，幫助每一個人作出更好的決定。」
鄭孟淙指出，該服務設計在醫療上的應用範圍廣泛，不限就診科別。在相關計畫的支援下，未來將與北醫附醫、台北榮總合作收案，並擴大到不同科別的範疇。
王俐人說，醫院應用情境其實很複雜，醫病溝通與治療選擇也要考量每個人不同的狀況，持續與時俱進，這些都會是未來要挑戰的目標。
發想「FAREWELL流浪動物友善送行服務」的莊文瑜、黃思瑜認為，世界上許多不被重視的弱勢族群其實都需要被關懷，流浪動物不應被排除在外。團隊期盼透過設計解決問題，讓清潔員及一般民眾在發現流浪動物屍體時，能夠好好送別牠們，傳達尊重生命、友善對待環境、共好的理念。
「FAREWELL流浪動物友善送行服務」包括送行箱（內附手套及束口袋）、App介面及服務流程設計，民眾、清潔員發現動物遺體時，將遺體裝入送行箱，並掃描箱上條碼，填寫個案資訊（動物種類、發現狀況、屍體大小）、拍照記錄等，送至動保局檢查晶片，最後送至集體動物火化處；App整合數據，使每筆資料都能清楚記錄，並提供民眾查詢功能，不僅在服務使用上造福清潔人員，也讓民眾有機會找回遭遇意外的毛孩。
黃孟帆說，該服務設計為社會議題，團隊未來規劃將設計落地，歡迎認同FAREWELL理念的機構洽談，共同建構合作推廣模式，共創設計價值。