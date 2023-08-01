7-11點數快過期怎麼花？他結帳見「APP神功能」爽到：店員教的
現在許多超商都推行會員制，只要消費報上會員電話就能夠累點，而7-11早就以APP「OPEN POINT」行之有年，而近日又來到點數即將過期的一個期限，你打算怎麼花費呢？近日，就有網友分享自己去超商繳電話費時，結果意外發現APP回饋的點數可以直接折抵「通話費」，讓他又驚又喜，貼文引發熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11新品分享區」貼文指出「今天去7-11繳快過期的台哥大帳單，店員人很好，教我說要不要用OPEN POINT折抵，我才知道現在點數可以拿來折抵電話費？以前都只會報電話累積點數，都沒研究過要怎麼花！一個月6百多元電話費就折抵了300多，這樣就不怕點數過期了！想問看看大家都怎麼應用點數？」
貼文一出，不少人紛紛回應「還可以折電話費喔？我有400多點欸」、「長知識！我也要拿來繳電話費」、「OP點數真的很優，等於直接回饋現金的概念啦」、「上次去繳費也是店員教我可以折抵，超實用的」；而也有不少人分享自己點數換法「昨天我線上買咖啡折抵了138元，點數一點就是1元，當下折完咖啡變好便宜」、「買咖啡+1！超便宜」、「週四驚喜低價換購商品也很划算」。
而事實上，7-11從今年初開始，就推出各種稅收可以使用OPEN POINT點數折抵的服務，包括停車費、地價稅、房屋稅、牌照稅等等，等同於讓消費者點數換現金的概念，而不再讓點數只是轉換商品的物品，這次推出「電信繳費折抵」的服務，只要是ibon mobile、台灣大哥大、遠傳電信的用戶，到7-11繳費都可以用OP點來折抵。