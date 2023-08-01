《慶餘年2》王楚然遭抵制！工作室回應「4大黑料」：均為不實言論
24歲大陸女星王楚然拍《我的人間煙火》，晉升男主角楊洋的緋聞女友，卻因這部劇女主角人設不討喜而敗光好感度，戲外王楚然也被爆料「戀愛腦」，為了和楊洋度假，放鳥新劇宣傳活動，人氣急速下降中。日前古裝劇《慶餘年2》發布她的劇照，慘遭3萬網友留言抵制，王楚然的工作室也緊急出面澄清，對微博上流傳4大黑料一一回應。
記者羅凌筠/綜合報導
王楚然近日人設翻車，被大陸網友接連爆料「罵素人女巫」、「做PCR耍大牌」、「偷名字」、「搶毛曉彤角色」等負面消息，工作室出面止血，澄清女巫事件：「2023年7月22日，團隊來到品牌指定地點完成工作拍攝。期間現場工作人員發現有一位顧客在拿手機進行拍照，因此溝通請她前往無法直接看到拍攝現場的指定位置等待。收工時，因為當天工作氛圍很輕鬆，王楚然和團隊互相在開玩笑，藝人並不知曉現場還有顧客存在，話題並未涉及這位女士。」
而網路傳言王楚然在2022年10月7日做PCR耍大牌，工作室也澄清：「當時王楚然正在劇組進行拍攝，全天沒有做核酸，與網友爆料核酸事件的地點影視城完全不同（不管是橫店影視城還是象山影視城，距離劇組拍攝地都有很長的路程）。當時劇組全程統一做核酸，王楚然於10月6日和10月8日均按劇組要求完成了核酸檢測，符合當地的48小時核酸規定，事件中的當事人並非王楚然。」
對於《愛情有煙火》一劇，有傳言說王楚然搶毛曉彤的角色，工作室也否認：「網傳《愛情有煙火》王楚然搶角，也和事實完全不符。另外，最近還有大量說王楚然定了xxx劇的xxx角色，或者王楚然搶了xxx的角色的討論，均為不實言論。」、「網傳王楚然偷別人名字改為自己的名字的相關傳聞也是不實言論。」