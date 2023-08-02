車牌「BMW-9999」不是掛在BMW上！內行一看車款驚：真的大老闆
有在開車、騎車的人一定都知道，如果是一些特別的連號或者是特殊排列的車牌，要取得都是要用競標的方式來取得，而且通常要價都不便宜，因此每次在路上看見特別車牌號碼時，總是會讓人忍不住多看幾眼，包括駕駛開什麼車、是什麼人物等等。而近日，就有網友分享自己在路上看到一面「BMW-9999」的車牌，但有趣的是，該輛車並不是BMW廠牌的車，貼文引起廣大討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「那天在路上塞車看到這個特別的車牌」只見貼出的照片當中，一輛掛有「BMW-9999」車牌的車輛就停在前面，而原本以為該輛車子應該就是「BMW」，但仔細看該車並不是，而是一輛TOYOTA的SIENNA，搭配車輛還是黑色，算是一種低調的奢華。
而由於每一塊車牌都能到監理站上查詢，實際上查詢後，發現這塊「BMW-9999」的車牌決標金額果然不便宜，要價25萬3千元，且標售時經歷高達211次的出價，顯示競爭非常激烈，想必能夠標下這塊車牌的車主，來頭肯定不小。
貼文曝光後，不少網友紛紛感到新奇「這張牌有多少BMW車主想標到哈哈哈哈」、「這張牌不是米漿車主搶到也太漏氣了吧」、「米漿車主搶輸好尷尬，不過SIENNA這台車也要價不便宜啦」、「別小看SIENNA，這台也要兩三百萬的，坐起來非常舒服，是大老闆隱藏座駕之一」、「SIENNA本來就不便宜啊，只是看上去真的低調而已，真的大老闆低調座駕無誤」。