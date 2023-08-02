「包租代管4.0」拼上路3年增8萬戶　林右昌：強化長者跨縣市換居

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林右昌說明，盼4.0計劃3年時間，「新增8萬戶包租代管戶數」，最大亮點是要增加、強化長者包租代管租賃服務，若住沒有電梯私宅，可換到有電梯又方便的社宅，另這縣市的私宅，可換到另外一個縣市的社宅，放寬長者跨縣市換居，及放寬長者私宅換工宅服務。
林右昌說，房子要新建要時間 ，台灣現在有很多老房，長輩居住在沒電梯的公寓，爬上、爬下非常不便，更容易產生危險，將社會需求、長者照顧與社宅包租代管政策結合，可提供長輩換到有整理、有電梯且生活機能方便的社宅，提高生活品質也解決長者居住問題。
林右昌強調，長者、小孩可能居住不同縣市，可將原先住的老房子拿出來配合政府社宅政策，提供給政府包租代管租賃，並搬到離孩子較近的社宅，除能就近照顧長輩 ，長輩住的環境也會更舒適創造多贏。
此外，林右昌指出，包租代管不只創立一個公共平台，更重要是希望能解決房東與房客糾紛、不信任，透過專業的社宅包租代管平台，這些問題都可以解決；租可以租得放心，房東也可以安心將房子交給包租代管業者，並提供專業服務。
最後林右昌補充說，包租代管政策大家一開始不了解，一路以來不只是建立一個新機制，也讓租屋環境變更好；另外也創造新產業，目前社宅包租代管政策推動下，已經有2萬多位專業從業人員取得相關證照，可提供更好的服務，不只是一個社宅政策，也是整個住宅產業新的一環。