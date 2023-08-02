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「包租代管4.0」拼上路3年增8萬戶　林右昌：強化長者跨縣市換居

▲「社宅包租代管4.0」計畫今宣布開跑，林右昌說明政策亮點表示，盼3年新增8萬戶包租代管戶數，並強化長者跨縣市換居，解決居住問題。（圖／記者翁子竣攝，2023.08.02）
▲「社宅包租代管4.0」計畫今宣布開跑，林右昌說明政策亮點表示，盼3年新增8萬戶包租代管戶數，並強化長者跨縣市換居，解決居住問題。（圖／記者翁子竣攝，2023.08.02）

記者翁子竣／台北報導

政府推動社宅包租代管計劃，盼運用民間住宅資源，鼓勵房東釋出房屋，交給政府委託租賃業者進行管理，並享有3稅減免、3項補助及3年服務。「社宅包租代管4.0」計畫今（2）日宣布開跑，鼓勵民眾將私宅換社宅，提供長者更優良居住環境。說明4.0計劃亮點，內政部長林右昌表示，盼強化長者包租代管租賃跨縣市換居，將原先老舊私宅，換成有電梯也較新的社宅，提高生活品質也解決居住問題。

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陳建仁今上午出席「社宅包租代管4.0啟動記者會」，內政部林右昌、次長花敬群陪同出席。林右昌致詞表示，「社宅包租代管4.0」延續之前3.0計畫，也就是「3稅減免、3項費用補助及3年服務」。他說明，提供房屋稅、地價稅、租金所得稅減免，另每屋每年有1萬元修繕補助，公證費及居家安全相關保險費用補助，另享有3年免費租賃管理服務，增加房東誘因。

林右昌說明，盼4.0計劃3年時間，「新增8萬戶包租代管戶數」，最大亮點是要增加、強化長者包租代管租賃服務，若住沒有電梯私宅，可換到有電梯又方便的社宅，另這縣市的私宅，可換到另外一個縣市的社宅，放寬長者跨縣市換居，及放寬長者私宅換工宅服務。

林右昌說，房子要新建要時間 ，台灣現在有很多老房，長輩居住在沒電梯的公寓，爬上、爬下非常不便，更容易產生危險，將社會需求、長者照顧與社宅包租代管政策結合，可提供長輩換到有整理、有電梯且生活機能方便的社宅，提高生活品質也解決長者居住問題。

林右昌強調，長者、小孩可能居住不同縣市，可將原先住的老房子拿出來配合政府社宅政策，提供給政府包租代管租賃，並搬到離孩子較近的社宅，除能就近照顧長輩 ，長輩住的環境也會更舒適創造多贏。

此外，林右昌指出，包租代管不只創立一個公共平台，更重要是希望能解決房東與房客糾紛、不信任，透過專業的社宅包租代管平台，這些問題都可以解決；租可以租得放心，房東也可以安心將房子交給包租代管業者，並提供專業服務。

最後林右昌補充說，包租代管政策大家一開始不了解，一路以來不只是建立一個新機制，也讓租屋環境變更好；另外也創造新產業，目前社宅包租代管政策推動下，已經有2萬多位專業從業人員取得相關證照，可提供更好的服務，不只是一個社宅政策，也是整個住宅產業新的一環。

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