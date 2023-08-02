漢光演習把玻璃門當掩體遭罵翻 憲指部檢討：持續精進戰術訓練
漢光39號實兵演習上週登場，國軍也於26日首度在台北車站進行關鍵基礎設施防護演練。不過，卻被媒體拍到，6名憲兵在台北車站大廳外以透明玻璃作為掩蔽物，引發批評。對此，憲兵指揮部表示，當時在玻璃門旁的是憲兵的預備隊，在動態演練的狀態下準備投入一樓大廳應援，憲指部感謝各界的指導與指教，會針對戰術訓練持續精進。
記者呂炯昌／台北報導
上月26日漢光39號演習舉行關鍵基礎設施防護演練，根據操演想定，敵軍偽裝旅客進入台北車站，意圖控制車站，並劫持大批民眾。憲兵211營接獲命令後，立即開設前進指揮所，偕同衛戍區守備部隊，殲滅敵特攻及應處突發狀況，成功奪回重要交通樞紐。
不過，6名憲兵預備從台北東三門攻入1樓大廳前，以門外的玻璃門進行掩蔽，但透明玻璃門毫無防彈效果，因此引發質疑。對此，憲兵指揮部參謀長呂正芳昨（1）日在國防部記者會回應表示，當時車站一樓由鐵路警察與主力部隊已針對敵情予以排除並掌控，在地下室部分當時則正由台北市警察局的霹靂小組進行最後一個狀況的排除。
對於照片中以玻璃作掩體的士官兵，呂正芳表示，當時在玻璃門旁隱蔽的部隊，是憲兵後續的預備隊，當時是在一個動態演練的狀態下，準備投入一樓大廳實施應援。對於掩蔽物選擇錯誤的問題，憲兵指揮部感謝各界的指導與指教，會持續對於戰術訓練來持續精進。