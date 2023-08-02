藍心湄主持《女人我最大》20年！親揭節目幕後祕辛、3大謎團
TVBS《女人我最大》即將迎來令人期待的5000集榮耀里程碑，自2003年9月開播以來，節目不僅陪伴觀眾見證時尚演變，更成為許多人追求美麗的靈感寶庫。《女人我最大》將於第5000集的前一天，8月3日晚上9點現場直播「五千集特別企劃」，不僅首度公開幕後祕辛與謎團，主持人藍心湄也大膽預告，將在直播中送出自己的收藏品，引起眾人高度期待。
記者郭佩蓉/綜合報導
主持人藍心湄因帶領時下流行風潮而有「藍教主」之稱，是《女人我最大》不可或缺的重要角色，在這5000集以來，許多彩妝保養品在節目上經由達人老師們介紹後，必定引起網友們熱烈討論。除此之外，節目也打造出非常多名師，像是時尚彩妝達人Kevin老師、專業髮型師Tony，還有後來加入的柳燕老師、WIND老師和Ivan老師等達人，皆成為時尚流行的指標人物，團隊的專業性、創新性和潮流性深受觀眾喜愛。
《女人我最大》是台灣時尚美妝節目始祖，也創下台灣史上最多集的節目紀錄，這輝煌成就的每一集背後，都是主持人與無數團隊的辛勤付出和經驗累積而成，主持人藍心湄將在「五千集特別企劃」中分享節目的甘苦與歷史創舉，除此之外也會親自替觀眾解答許多疑問，像是「心湄姐化妝私物」、「每次洗頭，水都從哪來？」和「秀場背後祕密」三大神祕謎團，以及眾多網路募集的問題，將在8月3日（四）晚上9點TVBS 42台、女人我最大Facebook及YouTube揭曉，觀看直播還有機會得到藍心湄提供的精品收藏、五千元大禮包以及5000集限定周邊，精彩可期。