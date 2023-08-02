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被控論文抄襲學生　教育部司長：自己的研究、學生跟著學習

▲教育部綜合規劃司長鄭淵全被控論文抄襲學生，他今（2）日回應，都是自己的研究，是學生跟著學習。（圖／記者許維寧攝）
▲教育部綜合規劃司長鄭淵全被控論文抄襲學生，他今（2）日回應，都是自己的研究，是學生跟著學習。（圖／記者許維寧攝）

記者李琦瑋／台北報導

教育部綜合規劃司長鄭淵全遭民眾爆料，時任清大教授時的學術論文疑似引用學生論文未註明出處，以及一稿多投嫌疑。鄭淵全今（2）日澄清，課程領導一直是他的研究主軸，論文內容多是擔任小學校長的經驗，將實務內容轉換成理論，非20多歲學生有辦法研究的，應該是學生跟著自己學習，「而非學生先做了這個題目，我才去發表這個文章」。

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有媒體報導，接獲讀者爆料，清華大學鄭姓教授、去年借調到教育部擔任高官（指鄭淵全）的論文，疑似引用學生論文，未註明出處，甚至有一稿多投嫌疑，以舊文比新文，相似率達43%。

爆料內容指出，鄭淵全2006年9月在當代教育研究季刊出版論文，內容疑引用自己指導的吳姓研究生同年6月出版論文卻未加出處，不只在表格對外國學者見解的中文翻譯相同，且在一頁中引述相同來源，只有先後及語序差別。

鄭淵全回應，他於民國89年到93年間擔任新竹師範學院附設小學校長，後來到大學任教，經常以過去擔任校長經驗，發展課程領導相關研究，甚至還寫成專書，上課時也常常談到課程領導的內容，可能是學生聽課，對這些內容有興趣，或是研究生通常都會跟著教授研究主軸發展、因應，「這些都是我自己的研究主軸和經驗，學生跟著我學習。不是說學生做了這個題目，我才去發表這個文章。」

鄭淵全說，當時台灣還比較少人在研究課程領導，多偏向理論，他因為有小學校長經驗，將一些實務內容轉換成理論，20多歲研究生怎麼可能有經驗，做出這些非學術理論的內容、將理論轉換為實務面，「說我抄襲學生，邏輯上蠻奇怪的」

清華大學研究倫理與學術誠信辦公室表示，收到此案相關事證後，會簽請研發長及副校長決定是否啟動調查程序。清華大學對學術倫理有嚴格的要求，對此類案件也有完整的辦法，符合教育部要求的處理程序。

對此，鄭淵全表示，尊重學術倫理調查的程序，若清大想瞭解論文議題、整個過程，「我就會去做說明」。

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