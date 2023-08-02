被控論文抄襲學生　教育部司長：自己的研究、學生跟著學習

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爆料內容指出，鄭淵全2006年9月在當代教育研究季刊出版論文，內容疑引用自己指導的吳姓研究生同年6月出版論文卻未加出處，不只在表格對外國學者見解的中文翻譯相同，且在一頁中引述相同來源，只有先後及語序差別。
鄭淵全回應，他於民國89年到93年間擔任新竹師範學院附設小學校長，後來到大學任教，經常以過去擔任校長經驗，發展課程領導相關研究，甚至還寫成專書，上課時也常常談到課程領導的內容，可能是學生聽課，對這些內容有興趣，或是研究生通常都會跟著教授研究主軸發展、因應，「這些都是我自己的研究主軸和經驗，學生跟著我學習。不是說學生做了這個題目，我才去發表這個文章。」
鄭淵全說，當時台灣還比較少人在研究課程領導，多偏向理論，他因為有小學校長經驗，將一些實務內容轉換成理論，20多歲研究生怎麼可能有經驗，做出這些非學術理論的內容、將理論轉換為實務面，「說我抄襲學生，邏輯上蠻奇怪的」
清華大學研究倫理與學術誠信辦公室表示，收到此案相關事證後，會簽請研發長及副校長決定是否啟動調查程序。清華大學對學術倫理有嚴格的要求，對此類案件也有完整的辦法，符合教育部要求的處理程序。
對此，鄭淵全表示，尊重學術倫理調查的程序，若清大想瞭解論文議題、整個過程，「我就會去做說明」。