卡努颱風陸警發布！北基宜納「首波警戒範圍」 一圖看懂風雨時程
卡努颱風持續朝台灣方向逼近，中央氣象局也在今（2）日下午5時30分發布「陸上警報」，首波陸警範圍涵蓋新北、基隆、宜蘭等縣市。對此，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也發布「風雨時程全攻略」，看懂卡努風雨對台灣的影響時程。
記者潘毅/綜合報導
中央氣象局今（2）日下午5時30分也發布「陸上警報」，目前海陸警齊發的情況，提醒北台灣民眾務必做好防颱準備，目前陸上警戒範圍包括新北、基隆、宜蘭；海上警戒範圍包括台灣北部海面、東北部海面。
氣象局預報員朱美霖指出，明（3）日上午左有暴風圈就會接觸台灣陸地，因此新北、基隆和宜蘭都已進入警戒範圍，未來不排除台北市也會被列入。
《台灣颱風論壇｜天氣特急》則指出，明後兩天（3日至4日）兩天中北部受到颱風影響，暴風圈直接籠罩北北基桃，將會有明顯強風大雨，西北沿岸、北海岸，風力更強，新北、桃園山區雨勢大。竹苗影響次於北基桃，間歇風雨為主，山區雨勢預期較大。
周五以後西南風影響下，中南部雨勢明顯轉多，尤其山區，很可能直逼豪雨等級雨量。需要特別注意的是，強盛西南風持續時間，將一路到下周初，中南部很可能會迎來長達4到7天多雨的日子。
另外，宜花東地區，則因有山脈阻擋，這次反而變成背風面，除了礁溪、頭城一帶風雨明顯，其餘地方感受小，但花東地區，仍要注意焚風影響。