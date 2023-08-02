旅遊平台訂高鐵票！限這三天享68折起　還送哈根達斯買一送一券

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8月2日、9日、16日週三等指定日期，更享有加碼快閃車票75折優惠，只要在當天預訂高鐵國旅聯票並且出發日期落在8月2日至9月27日間，就能享有車票票價快閃75折，使用Klook專屬9折優惠碼再立減10%，等於最高可獲得68折票價優惠。
八月起Klook同步加碼推出獨家優惠，在Klook上訂高鐵車票能同時打包台灣各地美食，包括國內外旅客必吃的永康街思慕昔芒果雪花冰、周氏蝦捲、林聰明沙鍋魚頭、林東芳牛肉麵等，甚至是或是連續4年榮獲米其林必比登推介的雙月食品社，經典的鑲絲香菇燉雞腿湯或是剝皮辣椒雞湯等多種套餐任你組合搭配。
原本高鐵國旅聯票的車票即享有85折優惠，輸入優惠碼「THSR10AUG」再獲得車票9折折扣，如果以台北車站到左營站的票價計算，原票價1,490元，在Klook高鐵國旅聯票加購「林東芳牛肉麵」只要1,495元，等於只要銅板價就能吃到米其林必比登推薦的在地小吃，輸入Klook專屬9折優惠碼整筆訂單更只要1,368元，享折扣還有美食可吃。
另外，易遊網則針對日本住宿推出優惠，以最熱門的5大住宿預訂區域分別為上野、池袋、新宿、淺草和迪士尼樂園週邊為主，整理各區住宿熱銷飯店。像是上野站步行只要2分鐘的「三井花園飯店上野」，為易遊網上野地區最熱銷的飯店，每晚含稅3,075元起。池袋地區的「第一賓館池袋店」，每晚含稅最低1,599元起。新宿附近的「東京京王廣場酒店」、「新宿燦路都廣場大飯店」、「新宿華盛頓酒店」、「格拉斯麗新宿酒店」每晚平均房價4~7千不等。淺草地區的「淺草格拉斯麗酒店」距離雷門步行2分鐘、地鐵站3分鐘，每晚含稅1,634元起。