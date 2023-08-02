八三夭重磅喜訊連發！8月生日趴、簽票會 10月高雄巨蛋開唱
搖滾天團八三夭自2022年夏天舉辦「顛倒世界巡迴演唱會台北站」以來，因為演唱會全新的世界觀與沈浸式體驗獲得歌迷極高的迴響，紛紛敲碗加場！這期間八三夭雖然忙於參戰各地音樂節、世界走透透，但也沒忘了台灣歌迷的等待，因此在進入八三夭生日月的第一天，即在社群一連公開兩個驚喜，除了8月26號（六）將先南下高雄舉辦每年定番的「生日趴」與簽票會嘉惠南部歌迷外，並邀來采子、溫妮、寬仔、Onion Man等四組嘉賓助陣，10月14號（六）更將在高雄巨蛋舉辦「顛倒世界巡迴演唱會」台灣第二站演出，讓歌迷們嗨喊「總算等到了」、「有理由去高雄了」，也成為八三夭睽違3年之後摘下的第三顆高蛋！
記者楊穎軒／綜合報導
今年以來八三夭行程滿滿，除了用行動唱遍各個角落會歌迷外，3月也率先到香港舉辦「顛倒世界巡迴演唱會」，成為繼台北站後的巡迴第二站。當時雖然遇上大雨但是團員與歌迷的熱情絲毫不減，不僅歌迷不願離開，台上台下甚至一起在雨中大合唱並完成演出，場面相當感人！主唱阿璞說巡迴累歸累，但聽到台下不論快歌或是慢歌都能一起唱和就很滿足，尤其是八三夭的經典搖滾歌曲〈我不想改變世界 我只想不被世界改變〉在音樂偶像養成節目中被多次翻唱，現場演唱時很能引起大家的共鳴，還有〈想見你想見你想見你〉更在戲劇推波助瀾下成為華人世界高度傳唱的歌曲，所以很期待在高雄也能聽到大家的聲音！
而這段期間八三夭也密集地在機場、場館與飯店這三地之間飛來飛去，好幾個月不在台灣，讓團長小橘一度感性地說一上飛機就開始想念家人，只能靠視訊電話解鄉愁。尤其是聽到剛滿兩歲的兒子用新學的詞彙跟他聊天，甚至問他「爸爸你辛苦嗎？」的時候疲勞就會瞬間消失！不過接下來八三夭規劃了非常多豐富的演出與活動，將回到台灣與歌迷們一起共度，他們誓言將為這個夏天留下難忘的回憶！更多資訊將陸續於八三夭與KKLIVE的臉書專頁與IG公布，敬請期待！