▲ Hyundai 汽車連續四月銷售破二千台 首度擠進非豪華品牌前三名

跨過年中7月的傳統新車銷售旺季，總市場連續2個月突破四萬台，達到42,360台高水位，各品牌聲勢此消彼漲下，銷售成績仰賴的是生產供應調節加上品牌新車款魅力。HYUNDAI汽車連續4個月跨越指標性的2,000台新車數，7月份新車領牌達成2,074台，較去年同期成長46.7%，更首度擠進非豪華汽車品牌第三名。 我是廣告 請繼續往下閱讀 細看HYUNDAI上半年的高成長氣勢，以休旅為主的新車陣容買氣是主要關鍵，從小型到大型多人座的Venue、Tucson L、Custin每月訂車維持高峰，即使產能回復後仍供不應求；3.5噸商用車主力柴油小霸王Porter更是瞄準頭家需求，成為中小企業的最佳夥伴；至於原廠首度授予海外國產的渦輪油電動力Tucson L Turbo Hybrid上市後挹注6、7月來店成長1倍，高效引擎的強悍動力與環保節能，進口車等級規格配備證明高性價實力新車，才能滿足消費者的真正用車需求。令車壇刮目相看的EV電動車品牌IONIQ 5與IONIQ 6全球市場廣受歡迎，國內從6月起到港陸續交車且配額獲得原廠奧援增加，展間看車集客人氣絡繹不絕，下半年EV電動車供應逐漸回穩，將持續帶動HYUNDAI汽車新能源銷售。歡慶HYUNDAI汽車銷售創佳績，8月份全車系享高額購車金及新車豪禮方案註1，入主前別忘先試乘體驗還可參加週週抽BOSE SoundLink Revolve+藍牙揚聲器組(價值$11,900元)，詳情請洽全國HYUNDAI汽車展示中心。汽車及拖車過戶放寬！ 8/3 起「3個月內」已辦理定檢或臨檢合格者免再驗車1,610 萬的 911！保時捷推 911 S/T 特仕車型！Audi e-tron GT 車系推出 Carbon Edition，開價 481 萬起！中華三菱【這夏好有視/室】購車方案持續中