▲ 中華三菱【這夏好有視/室】購車方案持續中

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OUTLANDER



2WD



87.9萬~113.9萬



4WD



110.9萬



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ECLIPSE CROSS PHEV





4WD



131.9萬







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日本原裝進口



四驅渦輪跑旅首選



ECLIPSE CROSS



2WD 110.5萬



4WD 118.8萬



90萬高額貸款優惠 5年或15萬公里保固

COLT PLUS



51.9萬~57.9萬



COLT PLUS限時限量優惠價46.9萬元起(含政府舊換新補助)，2萬1低頭款即可入主。 【多媒體影音系統】限時優惠價實施中 百萬豪華車等級電動尾門車型57.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】

GRAND LANCER



65.2萬~81.2萬



全車系標配6SRS，驚嘆型限時優惠價65.2萬元起。舊換新只要60.2萬。 旗艦型全新搭載ADAS安全輔助系統，安全再提升；影音選配升級Panasonic 9吋觸控多媒體主機，附有CarPlay (Apple CarPlay & Andrid auto)功能，行車更便利！

ZINGER



67.8萬~79.4萬



全車系標配USB充電功能，並搭載SCC智慧防護系統，以及多項主被動安全配備！ 舊換新62.8萬元起，高額50萬0利率實施中！

ZINGER P/U



三開型 63.7萬



晶鑽型 69.3萬



舊換新58.7萬元起，高額50萬0利率實施中！ ZINGER PICK UP 三開式貨台，不僅長車頭提升開車舒適性，三開式貨台讓您上、下貨更靈活！歡迎立即預約賞車~

中華菱利



限時贈送5年或15萬公里「大心」延長保固(市價最高14,000元) A180/A190/A210 18萬12期0利率優惠實施中 中華菱利A180耍個性酷玩雙色，全新雙色讓你酷玩一夏，沙灘陽光/鴛鴦奶/高山藍/乾燥玫瑰/蒼野綠任你選，原價2.1萬，限時優惠價1.6萬，詳洽全台匯豐汽車展示中心。 中華菱利A190/A210推出影音特仕車，多媒體影音系統(含3D環景)及前後雙錄行車記錄器，提升安全守護！特仕車專案價搭配舊換新只要44.9萬元起，速洽全省匯豐汽車展示中心！(鐵板車/尾門打造車不適用)

中華菱利電動車



中華菱利推出電動車E300貨/廂雙車型，續航里程達326KM 中華菱利E300電動車提供車電分離方案最低價59.2萬元起, 並採取每月支付電池月租費的租購方式：1-48期每期2,990元, 49-120期每期3,990元。 中華菱利電動車充電規格採用J1772(慢充)及CCS1(快充)。 享有八年或十六萬公里電池保固。

中華堅兵P350



73.5萬~75.9萬





中華堅兵P350 Hybrid正港3.5 噸商用車，ISG油電複合動力創造出領先同級距的162.6ps最大綜效馬力，並有媲美柴油引擎26.2kg-m最大綜效扭力。 同級最大載重1,610 公斤，及載重行駛最需要的前後輪碟煞安全配備，15吋後複輪設計提高行駛穩定性，百萬內實惠的價格更讓中小企業主輕鬆購入。 政府舊換新70.9萬元起(木床車)，請即刻把握！ 環保署補助再加碼: 【汽油車】換購【油電】商用車再補助7,000元



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