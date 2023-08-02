賴雅妍消失螢光幕2年「我沒有過氣」 隨身帶筆準備簽名
賴雅妍、簡嫚書、孫可芳今（2）日出席W劇場《沒有你依然燦爛》定檔記者會，賴雅妍演出一個過氣女明星，戲外她睽違螢光幕2年，她解釋這段時間一直在演舞台劇，並沒有停工，現場搞笑大喊：「我真的沒有過氣喔。」另外賴雅妍笑說角色帶給她的影響，就是出門一定要帶簽名筆，「現在我包包裡也有放一隻專屬簽約用的筆。」
記者羅凌筠/綜合報導
孫可芳透過男友劉冠廷而結識這部戲的導演許富翔，第1次聊完劇本，許富翔一臉擔憂說：「怎麼辦？妳怎麼這麼怪？」讓孫可芳以為自己要被換角了，後來才知道，許富翔以為劉冠廷已經很活潑了，女友應該比較文靜，沒想到孫可芳這麼外向，與角色的個性相反，孫可芳說：「他覺得我很怪，但也覺得我有彈性。」
簡嫚書挑戰演出新婚後馬上喪夫的遺孀，在老公過世後才發現有別的女人，經歷4個月的拍攝期，簡嫚書透露「真的很壓抑」，現實生活中，她的髮型師老公說話非常直接，有時候看簡嫚書的戲，竟脫口問出：「妳這邊是在演什麼啊？」簡嫚書聽了一肚子火，她表示：「因為他是我生命中重要的人，所以說這種話殺傷力就更大，像被雷擊。」
《沒有你依然燦爛》講述簡嫚書、賴雅妍、孫可芳3人的角色相繼失去生活重心，在抽絲剝繭找尋真相過程中，同時自我療癒的心靈旅程。本劇定於9月3日起每周日晚間8點東森戲劇40頻道、晚間10點TVBS 42頻道播出，晚間12點LINE TV一次上架2集。