Toyota Land Cruiser車系大集合 Prado更名成為250車系

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Land Cruiser在1951年8月1日推出時的名稱為Toyota BJ，時至今日已經有了72年的歷史，這也是第一輛登上富士山六合目的車輛，對於日本人來說有著截然不同的意義，當然Land Cruiser的耐用度以及妥善率毋庸置疑，不只是越野車迷最愛的車款之一，更是不少恐怖份子的指定車款，而在全球170幾個國家累積銷售1,130萬輛的優異成績讓人相當驚豔。
現在Land Cruiser 250終於大改款，而其實在前年的老大哥300改款之後，大家就相當期待Prado的大改款，畢竟這輛車已經15年沒有大改，現在更名為Land Cruiser 250之後，與老大哥300一樣都採用集團的GA-F底盤平台，並且將傳統與現代融為一體，而整個車系也擁有了更完整的面貌，300就是一個旗艦的象徵，舒適豪華的體驗將會是重點，250則是強調全面使用的便利性，不論是一般日常或者是越野出遊都可以適應，而70則是越野人士的最愛，任何崎嶇地形都難不倒這輛車，而台灣市場恐怕難看到70車系的出現。
在改款之後，Land Cruiser的框架剛性提升50%，車輛整體剛性提升30%，基本的懸吊性能表現將會更好，在越野性能方便也同步提升，新車款身上還有電動助力轉向系統(EPS)，將會有助於駕駛在越野時的轉向控制，提供更清晰的操控感受，在低速的機動性更好，另外還有首次在Toyota車款上使用的SDM防傾桿控制系統，將可以自由控制防傾桿的狀態，因此不論是越野時的穩定性，或者是一般道路的高速行駛舒適性都將可以兼顧。
動力部分目前規劃的五種動力規格，皆是直列四缸引擎，分別有2.4升渦輪油電搭配Direct Shift-8AT、2.4升渦輪增壓搭配Direct Shift-8AT、2.8升渦輪48V輕油電搭配Direct Shift-8AT、2.8升渦輪柴油搭配Direct Shift-8AT以及2.7升汽油搭配6速自排，動力輸出分別為330匹/64.3公斤米、281匹/43.9公斤米、204匹/51公斤米、204匹/51公斤米以及163匹/25.1公斤米，其中可以看到2.8升渦輪不論有沒有搭載48V輕油電系統的輸出皆相同，但原廠表示在油耗數據上將會有明顯差異。
最後在Land Cruiser 70的部分則是換上了2.8升柴油引擎搭配上6速自排變速箱，最大馬力來到204匹，扭力峰值則為51公斤米，而車身尺碼部分長4,890mm、寬1,870mm、高1,920mm、軸距2,730mm，目前關於Land Cruiser 250的上市時間於歐洲以及日本市場訂定在2024年初，而歐洲在10月份就可以開始預訂，台灣市場部分預計會導入250車系，畢竟原本Prado也有在台灣販售，但是70車系將導入機率相當低，不過相信有不少車迷很期待這輛車可以來到台灣。