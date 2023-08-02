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Toyota Land Cruiser車系大集合 Prado更名成為250車系

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

說到日系的越野王者，大家肯定不會忘記Toyota的Land Cruiser，而這個車系的老大哥300其實在前年才經歷的大改款，現在則是迎來了中堅戰力250車系，這輛車其實也就是Prado的後繼車款，更名為Land Cruiser 250之後，加上Land Cruiser 70小老弟，三兄弟將會在越野市場當中展現強大的競爭力，讓喜愛越野的車迷可以一次滿足。

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Prado的後繼車款直經更名為Land Cruiser 250，將在市場上成為一款越野中堅戰力車款。
Prado的後繼車款直經更名為Land Cruiser 250，將在市場上成為一款越野中堅戰力車款。
Land Cruiser在1951年8月1日推出時的名稱為Toyota BJ，時至今日已經有了72年的歷史，這也是第一輛登上富士山六合目的車輛，對於日本人來說有著截然不同的意義，當然Land Cruiser的耐用度以及妥善率毋庸置疑，不只是越野車迷最愛的車款之一，更是不少恐怖份子的指定車款，而在全球170幾個國家累積銷售1,130萬輛的優異成績讓人相當驚豔。

全新Lan Cruiser 250的風格相當方正有型，其車身尺碼為長4,925mm(+100)、寬1,980mm(+95)、高1,870mm(+20)、軸距2,850 mm(+60)。(與前代相比)
全新Lan Cruiser 250的風格相當方正有型，其車身尺碼為長4,925mm(+100)、寬1,980mm(+95)、高1,870mm(+20)、軸距2,850 mm(+60)。(與前代相比)
現在Land Cruiser 250終於大改款，而其實在前年的老大哥300改款之後，大家就相當期待Prado的大改款，畢竟這輛車已經15年沒有大改，現在更名為Land Cruiser 250之後，與老大哥300一樣都採用集團的GA-F底盤平台，並且將傳統與現代融為一體，而整個車系也擁有了更完整的面貌，300就是一個旗艦的象徵，舒適豪華的體驗將會是重點，250則是強調全面使用的便利性，不論是一般日常或者是越野出遊都可以適應，而70則是越野人士的最愛，任何崎嶇地形都難不倒這輛車，而台灣市場恐怕難看到70車系的出現。

車輛剛硬的線條不論從任何角度都一覽無遺，而側邊可以發現側窗有著變化曲線，讓視覺感受更為活潑。
車輛剛硬的線條不論從任何角度都一覽無遺，而側邊可以發現側窗有著變化曲線，讓視覺感受更為活潑。
在改款之後，Land Cruiser的框架剛性提升50%，車輛整體剛性提升30%，基本的懸吊性能表現將會更好，在越野性能方便也同步提升，新車款身上還有電動助力轉向系統(EPS)，將會有助於駕駛在越野時的轉向控制，提供更清晰的操控感受，在低速的機動性更好，另外還有首次在Toyota車款上使用的SDM防傾桿控制系統，將可以自由控制防傾桿的狀態，因此不論是越野時的穩定性，或者是一般道路的高速行駛舒適性都將可以兼顧。

Land Cruiser 250的尾門不再是側開方式，而且尾窗還可以獨立開啟，便利性提升不少。
Land Cruiser 250的尾門不再是側開方式，而且尾窗還可以獨立開啟，便利性提升不少。
動力部分目前規劃的五種動力規格，皆是直列四缸引擎，分別有2.4升渦輪油電搭配Direct Shift-8AT、2.4升渦輪增壓搭配Direct Shift-8AT、2.8升渦輪48V輕油電搭配Direct Shift-8AT、2.8升渦輪柴油搭配Direct Shift-8AT以及2.7升汽油搭配6速自排，動力輸出分別為330匹/64.3公斤米、281匹/43.9公斤米、204匹/51公斤米、204匹/51公斤米以及163匹/25.1公斤米，其中可以看到2.8升渦輪不論有沒有搭載48V輕油電系統的輸出皆相同，但原廠表示在油耗數據上將會有明顯差異。

內裝也採用了新世代的設計風格，大螢幕搭配下讓便利性提高，不過設計思維依舊維持著強悍的肌肉感特質。
內裝也採用了新世代的設計風格，大螢幕搭配下讓便利性提高，不過設計思維依舊維持著強悍的肌肉感特質。
最後在Land Cruiser 70的部分則是換上了2.8升柴油引擎搭配上6速自排變速箱，最大馬力來到204匹，扭力峰值則為51公斤米，而車身尺碼部分長4,890mm、寬1,870mm、高1,920mm、軸距2,730mm，目前關於Land Cruiser 250的上市時間於歐洲以及日本市場訂定在2024年初，而歐洲在10月份就可以開始預訂，台灣市場部分預計會導入250車系，畢竟原本Prado也有在台灣販售，但是70車系將導入機率相當低，不過相信有不少車迷很期待這輛車可以來到台灣。

Land Cruiser 70是這次發表會的驚喜，復古的車頭樣貌看起來非常吸引人。
Land Cruiser 70是這次發表會的驚喜，復古的車頭樣貌看起來非常吸引人。
整輛整體的配置融合著現代與傳統元素，感覺有著強悍的越野性能。
整輛整體的配置融合著現代與傳統元素，感覺有著強悍的越野性能。
Land Cruiser 250擁有多種規格，不論是動力或是外觀屆時上市後都會讓大家相當頭痛。
Land Cruiser 250擁有多種規格，不論是動力或是外觀屆時上市後都會讓大家相當頭痛。
Land Cruiser車系相當齊備，大家可以在這挑選到自己喜愛的車款。
Land Cruiser車系相當齊備，大家可以在這挑選到自己喜愛的車款。

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