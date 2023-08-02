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台中金典酒店今年度與知名圖文創作者「柴語錄」聯名，聯手推出「金廢柴聯名主題房」，將房間融入討喜的萌寵插圖元素，有可愛的「廢柴」、柯基「阿吉」及傲嬌貓咪「太子」等《柴語錄》角色，都會攜手現身房內賣萌，不僅牆面有壁貼及掛畫，連床尾巾也換上特別設計的柴語錄圖案，真的超可愛的啦！重點是入住金廢柴聯名主題房，飯店不僅會贈送早餐，還加送限定浴巾、玩偶、抱枕等五樣周邊聯名商品！
圖 / 台中金典酒店
圖 / 台中金典酒店
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「金廢柴聯名主題房」限量推出3種房型：「豪華單人房」、「豪華雙人房」、「豪華四人家庭房」，房內從牆面、浴室、鏡子到壁畫，都能看到柴柴迷人的可愛身影。無論是單人旅行還是家庭出遊，「金廢柴聯名主題房」將帶來療癒且充滿可愛元素的入住體驗。主題房依據房型人數贈送早餐，還能把房內金廢柴週邊聯名備品：浴巾、毛巾、馬克杯、玩偶與抱枕等通通帶回家。對於喜愛柴柴的粉絲們來說，這絕對是一個難以抗拒的可愛衝擊。柴奴們快手刀訂房，感受柴柴的魅力吧！
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圖 / 民生頭條、@babyhao628
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圖 / 台中金典酒店
【台中金典酒店】
地址：台中市西區健行路1049號
電話：04-2328-8000 轉訂房組
官網：https://www.splendor-taichung.com.tw/zh-tw
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原文出處 : ReadyGo 台中住宿｜輕旅行也要奢華住宿！台中金典酒店x柴語錄聯名主題房 ReadyGo獨家一泊二食優惠專案
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