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新北 ABV Bar & Kitchen 閣樓餐酒館
圖／@ly18_food
知名餐酒館「ABV Bar & Kitchen」目前有六大餐飲品牌，而在板橋府中站附近的「ABV 閣樓餐酒館」位在12樓，可以居高臨下欣賞到都市的夜景。餐廳提供的餐點多元豐富，還可以請專人推薦適合的酒類，很適合和好友們一起在下班之後到這裡一邊看著夜景，一邊小酌一杯。
圖／@dora_lin125
地址：新北市板橋區府中路67號12樓
營業時間：12:00-01:30
ABV 閣樓餐酒館-世界精釀啤酒餐廳-板橋府中店 臉書專頁
台中 眺高 STAY WITH MOUNTAIN
圖／@nino_nineteen_stories
位於台中大坑風景區的知名景觀餐廳「眺高 STAY WITH MOUNTAIN」吸引許多人慕名而來，不論是白天、傍晚還是夜晚，都能夠欣賞到不同風貌的美景。天氣好的時候，可以選擇戶外的座位，更能夠在享用美食的同時，感受浪漫的氛圍。
圖／@nino_nineteen_stories
地址：台中市北屯區廍子路700巷11弄36號
營業時間：週一～四 16:00-0:00、週五 16:00-01:00、週六～日 11:30-01:00
眺高 STAY WITH MOUNTAIN 臉書專頁
南投 星月天空夜景景觀餐廳
圖／@fang_oooo
星月天空夜景景觀餐廳的園區寬敞，占地遼闊，夜幕低垂之後，除了有一望無際的夜景之外，餐廳內還有許多點燈裝置可以拍照，也常會舉辦表演活動，讓夜晚更加熱鬧美麗。餐廳提供的餐點多元，有各種口味的火鍋和異國料理可以選擇，非常適合一家大小一同前往。
圖／@rock_7812
地址：南投縣南投市猴探井街146巷200號
營業時間：週一～五 16:10-23:50、週六～日 10:10-23:50
星月天空夜景景觀餐廳 臉書專頁
嘉義 清豐濤月景觀餐廳
圖／@double_pthw
位於嘉義仁義潭一帶的「清豐濤月景觀餐廳」居高臨下，園區寬敞，種有許多綠樹，在白天和夜晚分別可以欣賞到不同的風景，入夜點燈之後，更讓人有如置身神隱少女中的湯屋。到此用餐時，還能夠搭配足湯，在吃飽喝足之後，得以在不被打擾的空間之中，看著眼前的美景，讓身心靈好好放鬆。
圖／@double_pthw
地址：嘉義縣番路鄉凸湖5-3號
營業時間：週三～一 11:00-21:00
清豐濤月景觀餐廳 臉書專頁
高雄 坐看雲起時人文空間
圖／@quoi.qiu
來到充滿詩意的「坐看雲起時人文空間」，除了可以享用到嚴選食材烹煮的養生鍋物、套餐、甜點之外，也能到此點上一杯茶，以美景佐茶，靜心品茗。不論是太陽下山的黃昏美景或是入夜後一覽無遺的夜景和星空，都各有不同的魅力，能夠欣賞到不同風情的美景。
圖／@ludu_foodie
地址：高雄市阿蓮區菩提二路501號
營業時間：週一～五、週日 11:00-00:00，週六 11:00-01:00
坐看雲起時人文空間 臉書專頁
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原文出處 : ReadyGo 全台美食｜盤點台灣各地5家絕美夜景餐廳，沉浸美食與璀璨夜光的迷人夜晚
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