快訊／桃園沒放颱風假！張善政臉書秒遭灌爆：說好的同步？
（更新時間20:45）卡努颱風持續往台灣方向逼近，，中央氣象局下午5點30分發布海、陸上颱風警報，陸警範圍包括新北、基隆、宜蘭，明晨可能再納台北。而今（2）日晚間桃園最早宣布3日正常上班上課，不料台北市政府隨後宣布，基隆市、台北市、新北市3日停班、停課，消息一出，立刻讓張善政臉書湧入大批民眾抱怨：「說好的同步？」
記者潘毅/綜合報導
桃園市長張善政今（2）日下午出席在台北市政府舉行的1200都會通記者會時，被問及颱風假相關準備時，他表示在考量市民的方便性上，原則上停班、停課的決定，會盡量跟基北北同步作業。
沒想到2日晚間桃園先宣布正常上幫上課，但隨後北北基則共同宣布停課，立刻讓不少桃園民眾也紛紛在張善政的貼文下方留言抱怨「市長，說好的同步呢？」、「一日生活圈原來是這樣」、「我這樣住新北，公司在桃園要上班嗎」、「北北基停班課，桃園上班上課？之前不是說會同步嗎」。
針對市民的疑問，張善政也在今（2）日晚間8點33分發文表示「這一次我們仍然依循基北北桃共同決策的機制，但根據多項氣象預報，桃園風力雨量皆未達到停班課標準，因此明日維持上班上課」，因此桃園市明(3)日仍需正常上班上課。