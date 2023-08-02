北北基放颱風假！相隔690天：上次是璨樹颱風 路徑、災損回顧
睽違690天！卡努颱風來勢洶洶，北北基今（2）晚間宣布明（3）天停班停課，北北基放颱風假消息在PTT炸鍋，眾人紛紛同情起生活圈中要獨自上班的桃園人。而上次北北基放颱風假是2021年9月的「璨樹颱風」，兩颱雖然生成地點不同，但路徑同樣逼近北台灣，璨樹颱風當時在雙北、桃園及台東蘭嶼等地，造成7處淹水災點，新竹縣尖石鄉秀巒村崩塌，全台農損約244萬元。
記者徐銘穗/綜合報導
中央氣象局今下午5時30分發布海上陸上颱風警報。中央氣象局指出，第6號颱風卡努維持中颱上限，目前中心在台北東北東方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸接近台灣北部近海，對新北、基隆及宜蘭將構成威脅，須嚴加戒備。晚間8時許，北北基宜宣布「3日停班停課」。
還記得北北基上次放颱風假是何時嗎？依據台北市人事處歷次天然災害停班停課訊息資料顯示，上次北北基放颱風假是2021年9月12日的璨樹颱風，與明天卡努颱風造成的北北基颱風假，相隔690天。
回顧上個讓北北基放颱風假的璨樹颱風，是當年9月7日8時在菲律賓東方海面生成後往西移動，氣象局於9月10日5時30分發布海上颱風警報，同日17時30分發布陸上颱風警報。北北基在9月11日晚間8時許達成共識，宣布9月12日放颱風假。
當日，璨樹颱風在台灣東部近海地區北上通過，颱風暴風圈涵蓋台灣全島，9月12日氣象局分別於9月12日20時30分與9月13日2時30分解除陸上與海上颱風警報。
據全球災害事件簿資料顯示，燦樹颱風在台北、新北、桃園和颱東蘭嶼等地，造成7處淹水災點，以及13處坡地災害。道路災情零星分布在台20線上，其中，較重大的災情為新竹縣尖石鄉秀巒村發生的崩塌。同時造成全臺農業產物損失約244萬元。另外全台7.8萬戶停電，無人傷亡。