不斷更新／卡努「海陸警齊發」！暴風圈明上半天觸陸　警戒範圍曝

北北基宜突放颱風假！全聯湧進人潮搶囤貨　蔬果、生鮮肉品秒掃空

▲卡努颱風發布海陸警，北北基宜突宣佈停班停課，全聯湧現囤貨人潮。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲卡努颱風發布海陸警，北北基宜突宣佈停班停課，全聯湧現囤貨人潮。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

卡努颱風已發布海陸警報，明（3）日上半天卡努颱風暴風圈將接觸台灣北部陸地，由於目前北台灣並無明顯風雨，因此稍早宣布北北基宜放颱風假時，令許多民眾相當意外，趕緊出門搶買物資，《NOWnews》記者直擊全聯賣場，在宣布放颱風假後，擠進大批人潮搶買物資，最搶手的不是「泡麵區」，而是生鮮肉品、蔬菜，貨架上幾乎被搶購一空，連結帳人潮也排得滿滿。

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全聯賣場畫面可以看到，現場排隊人潮看不到盡頭，店員連開三個結帳台，結帳隊伍仍難以消化，而新鮮蔬菜以及冷藏肉品幾乎被掃空。對此，全聯業者表示「因應卡努颱風，全聯蔬果增加一倍備貨量，海鮮與肉品也供貨無虞，因應民眾採買防颱商品之需求。」

▲卡努颱風發布海陸警，北北基突宣佈停班停課，全聯湧現囤貨人潮。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲卡努颱風發布海陸警，北北基宜突宣佈停班停課，全聯湧現囤貨人潮。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲卡努颱風發布海陸警，北北基突宣佈停班停課，全聯湧現囤貨人潮。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲卡努颱風發布海陸警，北北基宜突宣佈停班停課，全聯新鮮蔬菜被掃空。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲卡努颱風發布海陸警，北北基突宣佈停班停課，全聯湧現囤貨人潮。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲卡努颱風發布海陸警，北北基宜突宣佈停班停課，全聯肉品也被搶空。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲卡努颱風發布海陸警，北北基突宣佈停班停課，全聯肉品、蔬菜被搶空，不過泡面供貨充足。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲卡努颱風發布海陸警，北北基宜突宣佈停班停課，全聯肉品、蔬菜被搶空，不過泡麵供貨充足。（圖／記者鍾怡婷攝）
據氣象局預估卡努颱風今（2）日晚上到明（3）日晚上的風力預測，新北市和基隆市平均風力5至6級，陣風8至9級，台北、桃園則是平均風力則是4至5級，陣風6至7級，其餘各地區平均風力大多3至4級，陣風5至6級，蘭嶼綠島平均風力7至8級，陣風10至11級達標。

卡努颱風雨量方面，北北基平地今晚至明晚，降雨預測大多落在100至190毫米左右，桃竹苗、台中接皆在80毫米以下，中南部多半小於50毫米，山區部分則是台北市最高，中部地區80至100毫米，南部山區50至100毫米。


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