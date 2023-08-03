MLB／現代棒球之神！大谷翔平締造百年紀錄 力拚打擊三冠王
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊今（3）日以5:12輸給亞特蘭大勇士隊，吞下二連敗，不過天使二刀流好手大谷翔平敲出雙安，本賽季打擊率上升至.307，根據美媒數據顯示，大谷翔平再次齊名「棒球之神」Babe Ruth。
記者路皓惟/綜合報導
根據ESPN Stats & Info顯示，自1920年以來，美聯和國聯一共有140名球員在8月初於全壘打、打點和打擊率排進前5名，大谷也是其中之一，但只有2名是以二刀流身分入榜，一個是1920年的Ruth，一個是2023年的大谷翔平。
不幸的是，儘管大谷翔平本季繳出MVP等級的數據，目前他以39轟獨居大聯盟全壘打王，擊出81分打點在全聯盟僅次於Matt Olson和Adolis Garcia，雖大谷打擊率.307則與Luis Arraez的.381打擊率有一段差距，但仍有機會爭取打擊三冠王。
作為投手，大谷翔平本季繳出9勝5敗，防禦率為3.43成績，他在120.2局投球中，累計156次三振，在全聯盟排名第5，在美聯則排名第3。
天使隊目前的戰績是56勝53敗，勝率為5成14，在美聯西區落後龍頭遊騎兵6場勝差，並在美聯外卡的競爭中落後3.5場。