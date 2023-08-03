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「Relay Taîpas」為台北少見的西班牙 Tapas & Pinchos餐酒館，Taîpas是Taiwanese Tapas的縮寫，以西班牙Tapas小菜與飲酒文化，融合台灣食材與地中海料理的創意，每樣菜新鮮現做，運用在地食材，打造不一樣的西班牙風味。
「Relay Taîpas」增加午餐和下午時段，在台灣也可以體驗西班牙餐酒館的下午，氛圍盡是Chill！聊天小菜依然堅持道地西班牙風味不將就，百分百還原西班牙Tapas小餐館風味！很多看似簡單的小菜可是得耗費許多工序才能做到美味，比如橄欖油烤蔬菜（Escalivada）就需要先將蔬菜烤熟，撒上橄欖油再去皮剁碎，最後撒上酒和調料，才能放在麵包上。除了開胃菜、下酒小菜（Tapas），「Relay Taîpas」亦供應經典西班牙燉飯、肉類排餐、海鮮拼盤和各式西班牙經典菜，並提供紅白酒、氣泡酒、甜酒和西班牙特色經典特調。
店家資訊
Relay Taîpas
地址：台北市大安區四維路6巷22號
電話：02-2701-0529
FB：relaytaipasbar
時間：週一至四12:00-23:30，週五、六12:00-00:00（週日休）
未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。
這篇文章 微醺盛夏｜西班牙創意餐酒結合台灣食材 過過西班牙人的酒吧生活 最早出現於 行遍天下旅遊網