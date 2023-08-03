颱風天搶票！虎航「單程899元」10點開賣 樂桃飛大阪促銷剩今天
父親節將到來，為歡慶節日，廉航推出優惠。虎航今(3)日10:00開搶，至8月4日，僅2天推出促銷票價。而且涵蓋亞洲多個國家，包含日、韓、泰、越、菲、澳等，全航線最低單程899元。可預訂出發日為即日起至11月30日。
記者葉盛耀/綜合報導
雖然此次虎航推出的優惠僅有2天，但是卻包含多個國家航線。包含：飛日本單程未稅價為 1,799元起、韓國單程未稅價1,499元起、泰國單程未稅價1,799元起、越南單程未稅價1,799元起、菲律賓單程未稅價1,299元起，而澳門則是下殺單程未稅899元起。
開賣時間為今10:00至2023年8月4日的23:59；可預訂旅遊優惠日期為即日起~2023年11月30日。此優惠價格為單程未稅，優惠價機位開放銷售之日期及機位數有限，售完為止。
另外，日本樂桃航空為了慶祝「高雄-大阪」航線正式復航，推出日本線促銷，而且台北與高雄出發皆有優惠票價，活動僅至今晚23:59。可預訂出發日期台北為2023年8月15日~2024年1月31日，最低價為大阪(關西)-台北(桃園)2440元起；高雄飛大阪出發日期為2023年8月24日～10月28日，特價2710元起。優惠票價為每位乘客單程之Simple Peach Promo票價價格，不另收取燃油費(燃油特別附加費用)，但須另繳機場稅等費用。