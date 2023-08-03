卡努颱風來襲！「北北基桃宜」熱門景點休園一覽　海洋音樂祭順延

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📍基隆
基隆嶼今日起到4日止「封島2天」，5日起恢復開放登島旅遊。基隆市觀銷處表示，觀光據點於3日至4日預防性封閉2天，包含基隆嶼、大武崙沙灘、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等區域。
龜山島基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，自昨日起至8月4日止封島3天。
📍台北
國立故宮博物院北部院區今日全區關閉，不對外開放。貓空纜車、兒童新樂園將暫停營運、台北市立動物園暫停營運一天。
📍新北
十分瀑布公園、三貂嶺生態友善隧道明碧潭水上腳踏車、深澳鐵道自行車RailBike，以及瑞芳火車站旅遊服務中心、板橋火車站旅遊服務中心、淡水捷運站旅遊服務中心、九份遊客中心、十分遊客中心、烏來遊客中心、猴硐瑞三鑛業整煤廠及煤礦博物園區，今日暫停服務。
📍桃園
中央氣象局雖未將桃園市公告為陸上颱風警戒範圍，為維護遊客旅遊安全，桃園市風管處轄管的角板山行館園區、小烏來天空步道、天空繩橋及拉拉山巴陵古道生態園區，今日起休園，重新開放日會另行公告；大溪市立中正公園景觀電梯也暫停開放。
📍宜蘭
林業署宜蘭分署所轄之11處步道及羅東林業文化園區今日暫停開放。開放日期視颱風警報解除後，進行災害巡檢及環境整備後，做滾動式調整。福山植物園3、4日預警性休園2日。
另蘇澳鎮公所維管的場域名日全天暫停開放，有蘇澳鎮立游泳池、冷泉公園全場域、阿里史冷泉全場域及七星嶺步道封園，其溪流、岸際及海上活動也全面暫停。
📍大型活動
原訂於8月4日至8月6日在福隆海水浴場舉辦的新北市貢寮國際海洋音樂祭，將延期至9月15日到9月17日舉行。
原訂8月4日舉辦的「仲夏Fun鬆音樂派對」，將延期到8月18日舉辦，活動詳情及最新消息將於參山處官網及粉專公告。
原訂8月5日～8月6日旗津風箏節&氣墊水樂園取消辦理，活動順延一週，將於8月12日～8月13日及8月19日～8月20日舉辦。
台東熱氣球嘉年華中，原訂8月4日舉辦的太麻里曙光園區光雕音樂會，將延期至8月7日舉行；另外，主場地鹿野高台的各項活動進行，將依中央氣象局發布之最新資訊再做評估是否舉辦。
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