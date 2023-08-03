邰智源5年前「一日市長幕僚」差點告吹！柯文哲前團隊人士全說了
麥卡貝製作的網路節目《木曜4超玩》憑藉邰智源的「一日系列」火速竄紅。其中，2018年與時任台北市長柯文哲合作拍攝的「一日市長幕僚」更是突破千萬人次點閱，至今仍讓人津津樂道，對此，曾擔任柯文哲幕僚的小牛（柯昱安）就分享，其實這個企劃差點告吹，直到後來拜訪邰智源，因小牛的一句話「儘管問，問到爽！」才促成雙方合作。對此，《NOWnews今日新聞》則詢問邰智源與前製作人陳百祥，截稿前，尚未得到回應。
記者詹鎰睿/綜合報導
小牛在個人YouTube頻道「小牛講正經」分享，他對麥卡貝「一日系列」團隊集體出走的看法與心情，也首次曝光5年前雙方合作「一日市長幕僚」的內幕。小牛解釋，其實柯市府團隊很早就收到麥卡貝的寄信洽談「一日市長」拍攝，不過當時上司則認為「太綜藝化」而打槍，導致雙方第一次合作就告吹。
不過世大運結束後，不斷遭受攻擊的柯文哲，為了拯救崩盤的滿意度，才會請小牛幫忙想辦法強化自媒體，包含吃播、與各大網紅、YouTuber合作等等，為此，小牛還偷偷把「一日系列」提案包進去，而柯文哲最終也妥協，「我搞不懂這是什麼，你們想去做就去做吧。」
於是小牛趕緊再次聯絡麥卡貝提案合作，並希望改成「一日市長幕僚」，怎料麥卡貝竟回「內部還要再討論」，讓小牛以為企劃再度告吹，幸好2天後，麥卡貝表示願意合作，但也希望小牛能親自拜訪邰智源。
小牛回憶，當時他和一位長官親自到麥卡貝公司拜訪邰智源，而邰智源也非常熱情招待水煎包請他們吃，可是聊著聊著，邰智源開始批評市政，「大巨蛋怎麼搞那麼久？」、「路平專案什麼時候才會平？」並質問小牛：「我就問一句，到時候這些問題能不能問市長？」而小牛秒回：「儘管問，問到爽！」如今小牛認為，或許是當初這麼大方的關係，再加上很少有政府單位不會去限制拍攝內容，才會促成與麥卡貝的合作，最終也達到非常好的效果。