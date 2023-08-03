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Jisoo認愛安普賢！Jennie高調放閃　BLACKPINK今年4人都在熱戀中

▲隨著Jisoo（左一）認愛安普賢，BLACKPINK的其他3名成員的緋聞情史再度引發討論，而且大家都在今年傳出緋聞，似乎都在熱戀中。（圖／翻攝自Jisoo IG）
▲隨著Jisoo（左一）認愛安普賢，BLACKPINK的其他3名成員的緋聞情史再度引發討論，而且大家都在今年傳出緋聞，似乎都在熱戀中。（圖／翻攝自Jisoo IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

南韓女神天團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀），今（3）日稍早透過經紀公司YG娛樂大方承認與男星安普賢的戀情，掀起南韓娛樂圈關注。事實上，除了Jisoo，BLACKPINK其他3名成員剛好都在今年傳出緋聞，而且似乎都在熱戀中。對此《NOWnews今日新聞》特別整理BLACKPINK的緋聞愛情史，供讀者們參考。

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▲BLACKPINK成員Rosé傳出跟姜棟元（右）交往。（圖／翻攝Naver電影、Rosé IG）
▲BLACKPINK成員Rosé，今年傳出跟姜棟元（右）交往，目前YG娛樂既未承認也未否認。（圖／翻攝Naver電影、Rosé IG）
Rosé緋聞次數3　被傳熱戀姜棟元ING　

在BLACKPINK中擔任主唱、領舞的Rosé（朴彩英）曾於2021年與男團Got7成員Mark Tuan，多次被粉絲抓到，兩人上傳到社群平台的照片背景相似，進而爆出兩人正交往的傳聞，引發討論，結果由Mark親自發聲闢謠，並在Twitter上貼文表示：「你們都太搞笑了，停下來吧！」幽默地否認傳聞。2022年12月，Rosé與知名音樂串流媒體平台Spotify的高層Jeremy Erlich傳出戀情，兩人不僅被拍到結伴觀賞演唱會，還一同現身酒店，再度讓Rosé傳出緋聞，不過雙方至今都沒作出任何回應。

直到今年4月17日，Rosé被爆出與「南韓四大公共財」之一的姜棟元熱戀中，因為兩人被拍到戴同款項鍊和外套一同出席聚會，使這段相差16歲的戀情浮上檯面，再加上「YG娛樂」的回應，既沒承認也未否認，直到今日仍是粉絲們茶餘飯後的話題。

▲Jennie（左圖）、V被目擊牽手約會。（圖／美聯社、翻攝YouTube）
▲Jennie（左圖）與V被目擊牽手約會，經紀公司似乎知情。（圖／美聯社、翻攝YouTube）
Jennie緋聞次數4　與V高調放閃眾所皆知

現年27歲的Jennie（金珍妮）緋聞情史也是十分精彩，更擁有「男團殺手」的封號，曾和大17歲的音樂製作人Teddy Park傳出緋聞，但遭到YG娛樂嚴正駁斥；2019年，Jennie被拍到與Exo成員KAI約會，結果由KAI的經紀人發聲明認愛，可惜見光死，才過了25天就因為壓力太大導致分手。直到2021年年初，Jennie又被拍到進出G-Dragon（權志龍）的高級私人公寓，還傳聞兩人已經交往1年多，Jennie不僅可以自由進出男方住處，甚至都已見過雙方家長，可惜最終仍以分手作收。

而Jennie的緋聞同樣還在進行中，從2021年至今，網路上就不斷傳出Jennie與防彈少年團的成員V（金泰亨）熱戀交往的證據，甚至甜蜜到「喊老婆」的程度，兩人先後也被拍到同遊濟州島、巴黎街頭甜蜜牽手散步，氛圍相當浪漫，而且後方還疑似有經紀人跟著，可見小倆口愛得高調，連公司都抵擋不住。

▲BLACKPINK成員Lisa（右）在國外都跟Frédéric Arnault形影不離。（圖／Lisa、Frédéric Arnault IG）
▲BLACKPINK成員Lisa（右）今年傳出世界首富之子Frédéric Arnault約會，就像情侶一樣形影不離。（圖／Lisa、Frédéric Arnault IG）
Lisa緋聞次數2　世界首富之子都愛到不行

至於人氣最高的泰籍成員Lisa，緋聞不落人後，Lisa又被拍到與男星朴寶劍一同觀賞Bruno Mars韓國演唱會，再度引發討論，但也有人認為兩人是同一品牌代言人，又屬同一姊妹公司，因此傳聞並未在網路上發酵。

直到今年7月，Lisa在法國巴黎街頭被民眾直擊，與世界首富、LVMH董事長貝爾諾阿爾諾（BernardArnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frederic Arnault）一同用餐，而且整個過程，Lisa有說有笑，不斷散發甜蜜氣息，互動就像情侶一樣，雖然弗雷德里克阿爾諾過去經常現身BLACKPINK演唱會，大方與團員們合影，但他和Lisa的戀情仍引發外界好奇，至今雙方都沒作出任何回應。

▲BLACKPINK成員Jisoo（左）從5月與安普賢頻繁約會。（圖／翻攝Jisoo、安普賢IG）
▲BLACKPINK成員Jisoo（左）從今年5月就和安普賢頻繁約會，如今大方認愛。（圖／翻攝Jisoo、安普賢IG）
Jisoo緋聞次數3　大方認愛安普賢

最後是此次報導的主角Jisoo，今日稍早已經透過YG娛樂聲明認愛安普賢，廣受外界祝福。事實上，Jisoo於2019年曾和南韓國腳孫興慜傳出緋聞，被抓到戴著同款的情侶手鍊，不過YG娛樂隨即發聲否認兩人交往。直到2020年，Jisoo與丁海寅因拍攝戲劇《雪降花》傳出假戲真做，還被找出疑似曖昧的互動，但最終消息仍不了了之。

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