MLB／大谷翔平鬼神表現發威！下一步可望站上三冠王

美國職棒大聯盟（MLB）日籍二刀流好手大谷翔平，今（3）日再度敲出雙安，而他投打表現出色，有機會挑戰三冠王，若他達成，也將是日本球員史上第一人。 我是廣告 請繼續往下閱讀 大谷過去在日職揪是相當出色的打者，不過他的天份跟鈴木一朗、松井秀喜這些旅外前輩相比，可能還更高，因為他不但能夠狂飆165公里火球，又可以單季46轟的成績，讓他成為目前大聯盟最紅球星。大谷本季33次單場雙安，打擊率已經到3成07，一口氣站上美聯打擊排行榜前3名，加上39轟依舊是大聯盟第一，打點部分則是美聯第二位。本季國聯勇士隊也有重砲Matt Olson37轟出爐，而大谷的數據竟然還比他「鬼神」，美國媒體《Ball Sports South》採訪Matt Olson，他說：「翔平是怪物等級球員，他或許也是棒球史上最強球員，之前我在運動家，我跟他是同區，所以就知道他很強，真的是很厲害的選手。」MLB／大谷翔平肌肉真的超大！震撼勇士巨砲：他以前肌肉沒這麼大MLB／天使留下大谷翔平錯了嗎？美國媒體痛批「失敗的投資」MLB／不惜代價留住大谷翔平 美媒批：錯過黃金機會、天使必後悔MLB／「大谷翔平注定歷史留名！」 王建民洋基前隊長也讚嘆