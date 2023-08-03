直擊／颱風緩步風雨暫歇！人潮湧速食店、咖啡廳 手搖飲爆買20杯
卡努颱風來襲，北北基宜放颱風假停班停課，不過今（3）日下午緩步擺盪、風雨暫歇，《NOWnews今日新聞》記者於台北市區，直擊人潮湧現速食店、擠爆咖啡廳，還有手搖飲店一次遇上近10人排隊等候，有人更是一次爆買20杯。
記者蕭涵云/綜合報導
昨晚北北基宜就宣布放颱風假停班停課，眾多百貨公司早上都直接公告暫停營業一天，但不少速食店、連鎖餐廳因有販售早餐，在百貨賣場尚未宣布暫停營業前，便早早開門營業。卡努颱風目前緩步擺盪、風雨暫歇，《NOWnews今日新聞》記者於台北市區，直擊人潮湧現速食店、擠爆咖啡廳。
一早無畏風雨進駐板橋環球購物中心Global Mall，開幕剪綵的「橋村炸雞」雖未營業，仍吸引百人颱風天前來排隊。記者觀察周邊美食街業者多半拉下鐵門未做生意，僅摩斯漢堡及星巴克咖啡有開門，便雙雙吸引長長人龍在櫃檯前排隊。
據了解，由於一早台北市區颱風緩步、風雨暫歇，該兩家業者因有販售早餐，在百貨賣場尚未宣布暫停營業前，便早早開門營業；雙方皆表示將視風雨情況應該晚點就會打烊。
記者經過台北街頭一路觀察，仍有不少連鎖餐飲營業，僅遇到路易莎咖啡拉下一半鐵門，其他像是吉野家尚有客人正在用餐，屈臣氏、NET服飾店等雖有開門，倒未見大批人潮。
不過鄰近捷運站的手搖飲店50嵐，遠遠就可見消費者排隊，一次遇上將近10人在等候，現場更有人一次爆買20杯飲料。《NOWnews今日新聞》記者詢問店員今日是否正常營業？忙著點餐、收銀的櫃檯店員一開始秒回「正常」，隨即笑著改口「不對，不正常。下午會看情況，風雨太大就會關門休息」，忙到不可開交。建議民眾颱風天仍須注意安全，出門覓食前還是先確認營業情況再前往。