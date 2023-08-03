卡努颱風「海陸警齊發」！暴風圈明上半天觸陸　警戒範圍曝

直擊／颱風緩步風雨暫歇！人潮湧速食店、咖啡廳　手搖飲爆買20杯

▲雖然北北基宜放颱風假，但卡努颱風緩步擺盪、風雨暫歇，直擊台北市區人潮湧現速食店、擠爆咖啡廳，還有手搖飲店一次遇上近10人排隊等候，有人更是一次爆買20杯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雖然北北基宜放颱風假，但卡努颱風緩步擺盪、風雨暫歇，直擊台北市區人潮湧現速食店、擠爆咖啡廳，還有手搖飲店一次遇上近10人排隊等候，有人更是一次爆買20杯。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

卡努颱風來襲，北北基宜放颱風假停班停課，不過今（3）日下午緩步擺盪、風雨暫歇，《NOWnews今日新聞》記者於台北市區，直擊人潮湧現速食店、擠爆咖啡廳，還有手搖飲店一次遇上近10人排隊等候，有人更是一次爆買20杯。

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昨晚北北基宜就宣布放颱風假停班停課，眾多百貨公司早上都直接公告暫停營業一天，但不少速食店、連鎖餐廳因有販售早餐，在百貨賣場尚未宣布暫停營業前，便早早開門營業。卡努颱風目前緩步擺盪、風雨暫歇，《NOWnews今日新聞》記者於台北市區，直擊人潮湧現速食店、擠爆咖啡廳。

▲卡努颱風緩步、風雨暫歇，板橋捷運站仍有不少民眾進出。（圖／記者蕭涵云攝）
▲卡努颱風緩步、風雨暫歇，板橋捷運站仍有不少民眾進出。（圖／記者蕭涵云攝）
一早無畏風雨進駐板橋環球購物中心Global Mall，開幕剪綵的「橋村炸雞」雖未營業，仍吸引百人颱風天前來排隊。記者觀察周邊美食街業者多半拉下鐵門未做生意，僅摩斯漢堡及星巴克咖啡有開門，便雙雙吸引長長人龍在櫃檯前排隊。

▲板橋環球「橋村炸雞」開幕即停業，現場送出100份半雞，引發人龍排隊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲板橋環球「橋村炸雞」開幕即停業，現場送出100份半雞，引發人龍排隊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲板橋車站內的摩斯漢堡，門口排起長長覓食人龍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲板橋車站內的摩斯漢堡，也在門口排起長長覓食人潮。（圖／記者蕭涵云攝）
據了解，由於一早台北市區颱風緩步、風雨暫歇，該兩家業者因有販售早餐，在百貨賣場尚未宣布暫停營業前，便早早開門營業；雙方皆表示將視風雨情況應該晚點就會打烊。

▲捷運站外的50嵐手搖飲料店，仍有不少民眾排隊購買。（圖／記者蕭涵云攝）
▲捷運站外的50嵐手搖飲料店，仍有不少民眾排隊購買。（圖／記者蕭涵云攝）
記者經過台北街頭一路觀察，仍有不少連鎖餐飲營業，僅遇到路易莎咖啡拉下一半鐵門，其他像是吉野家尚有客人正在用餐，屈臣氏、NET服飾店等雖有開門，倒未見大批人潮。

▲50嵐現場，有民眾一次爆買20杯手搖飲。（圖／記者蕭涵云攝）
▲50嵐現場，有民眾一次爆買20杯手搖飲。（圖／記者蕭涵云攝）
不過鄰近捷運站的手搖飲店50嵐，遠遠就可見消費者排隊，一次遇上將近10人在等候，現場更有人一次爆買20杯飲料。《NOWnews今日新聞》記者詢問店員今日是否正常營業？忙著點餐、收銀的櫃檯店員一開始秒回「正常」，隨即笑著改口「不對，不正常。下午會看情況，風雨太大就會關門休息」，忙到不可開交。建議民眾颱風天仍須注意安全，出門覓食前還是先確認營業情況再前往。

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