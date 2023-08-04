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臺灣之光！指揮家莊東杰率德國波鴻交響樂團訪臺巡迴

▲指揮家莊東杰率德國波鴻交響樂團於9月訪臺巡迴。（圖／新象藝術提供）
▲指揮家莊東杰率德國波鴻交響樂團於9月訪臺巡迴。（圖／新象藝術提供）

記者陳美嘉／高雄報導

來自台灣的指揮家莊東杰，是少數活躍歐洲樂壇的指揮家，今年9月莊東杰將率領「波鴻交響樂團」訪臺，這是第一次有台灣音樂總監率國外樂團回來台灣巡迴，別具意義。難得的音樂饗宴9/27台北、9/28新竹、9/30於高雄衛武營登場。

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莊東杰是來自臺灣的41歲卓越指揮家，2015年獲得哥本哈根瑪爾科國際青年指揮大賽桂冠、法蘭克福蕭提國際指揮大賽銀獎以及班貝格馬勒國際指揮大賽銀獎等多項殊榮。獲聘波鴻交響樂團指揮重任之後，以德奧傳統曲目為主軸加以微調、發展屬於自己音色、融合多樣性及跨文化對話、以音樂創意與社區民眾互動。

關於這次台灣巡演，莊東杰強調，曲目是亮點中的亮點, 今年適逢拉氏150週年誕辰，特別選擇拉赫瑪尼諾夫第二號交響曲；鋼琴協奏曲也很特別，特邀烏克蘭鋼琴家亞歷山大．伽佛利佑克（Alexander Gavrylyuk）來台巡演，演出拉赫瑪尼諾夫「帕格尼尼主題狂想曲」鋼琴協奏曲，在中秋假期以饗樂迷。

高市府文化局副局長簡美玲致詞時表示， 感謝新象藝術46年來的藝術耕耘，謝謝莊總監促成這次美好的演出，此次演出是透過局處、文化教育體系、公益社團齊力來推廣。藝術是向下紮根的工作，特別是偏鄉的孩子，有機會讓他們聆賞，這真的會是很好的秋節禮物。莊總監是台灣之光，這次特別帶領國外很傑出的波鴻交響樂團來我們自己的土地演出，這在國內的藝術文化推展上，或是城市的交流，都具有非常深刻的意義。

承億酒店總經理戴淑玲表示，非常榮幸能夠與主辦單位新象藝術合作，成為此次德國波鴻交響樂團訪台演出高雄場的指定住宿飯店。承億酒店以「港都的文化客廳」定位，啟動「國際藝文團體接待計畫」歡迎來自世界各地音樂家、藝術家、設計師、乃至國際交響樂團等許許多多藝文圈的好朋友入住。9/30-10/15樂迷憑票根可享承億酒店推出的優惠。

新象藝術副總經理黃琪珊表示，新象創立46年以來，在台灣的藝術推廣上，扎下非常深厚的根基，近年來致力於發掘藝術的新星，樊曼儂老師認為，年輕的藝術家是未來的象徵。這次很高興邀請了東杰總監以及他的波鴻樂團回到台灣演出，東杰是台灣孕育出來的人才，在國外有非常傑出的表現，這次巡迴帶了二套曲目，在高雄演出的是「拉赫瑪尼諾夫之夜」，拉赫瑪尼諾夫的音樂非常優美，有不少電影音樂會採用這個元素，把古典音樂帶進電影世界。特別的是莊總監在每一場音樂會，他會親自進行導聆，以一個總監與指揮的身分來介紹今天呈現的音樂，告訴觀眾他想表達的音樂的概念。

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