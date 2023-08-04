臺灣之光！指揮家莊東杰率德國波鴻交響樂團訪臺巡迴

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關於這次台灣巡演，莊東杰強調，曲目是亮點中的亮點, 今年適逢拉氏150週年誕辰，特別選擇拉赫瑪尼諾夫第二號交響曲；鋼琴協奏曲也很特別，特邀烏克蘭鋼琴家亞歷山大．伽佛利佑克（Alexander Gavrylyuk）來台巡演，演出拉赫瑪尼諾夫「帕格尼尼主題狂想曲」鋼琴協奏曲，在中秋假期以饗樂迷。
高市府文化局副局長簡美玲致詞時表示， 感謝新象藝術46年來的藝術耕耘，謝謝莊總監促成這次美好的演出，此次演出是透過局處、文化教育體系、公益社團齊力來推廣。藝術是向下紮根的工作，特別是偏鄉的孩子，有機會讓他們聆賞，這真的會是很好的秋節禮物。莊總監是台灣之光，這次特別帶領國外很傑出的波鴻交響樂團來我們自己的土地演出，這在國內的藝術文化推展上，或是城市的交流，都具有非常深刻的意義。
承億酒店總經理戴淑玲表示，非常榮幸能夠與主辦單位新象藝術合作，成為此次德國波鴻交響樂團訪台演出高雄場的指定住宿飯店。承億酒店以「港都的文化客廳」定位，啟動「國際藝文團體接待計畫」歡迎來自世界各地音樂家、藝術家、設計師、乃至國際交響樂團等許許多多藝文圈的好朋友入住。9/30-10/15樂迷憑票根可享承億酒店推出的優惠。
新象藝術副總經理黃琪珊表示，新象創立46年以來，在台灣的藝術推廣上，扎下非常深厚的根基，近年來致力於發掘藝術的新星，樊曼儂老師認為，年輕的藝術家是未來的象徵。這次很高興邀請了東杰總監以及他的波鴻樂團回到台灣演出，東杰是台灣孕育出來的人才，在國外有非常傑出的表現，這次巡迴帶了二套曲目，在高雄演出的是「拉赫瑪尼諾夫之夜」，拉赫瑪尼諾夫的音樂非常優美，有不少電影音樂會採用這個元素，把古典音樂帶進電影世界。特別的是莊總監在每一場音樂會，他會親自進行導聆，以一個總監與指揮的身分來介紹今天呈現的音樂，告訴觀眾他想表達的音樂的概念。