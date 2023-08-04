MLB／該如何打敗大谷翔平？水手教頭談策略用這招對付他
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊球星大谷翔平，於今（4）日主場對陣西雅圖水手隊的比賽中，以「二刀流」身份同時擔任先發和指定打擊。水手隊教頭Scott Servais表示，球隊正在尋找對付大谷的策略。
記者路皓惟/綜合報導
「我們希望消耗大谷的用球數，但只是被動等球並不會有什麼好結果，」Servais表示。儘管擁有多次的交手經驗，但Servais說：「大谷翔平一直在進化，每次對戰他都變得更強，並且會根據對手來改變投球方式，對付大谷很難事先做好準備或制訂策略。」
Servais接著說：「在大谷打擊的時候，必須不斷攻擊內外角，由於他有很好的擊球能力，我們絕對不能讓他擊出安打，一定要非常謹慎對付。」
同時，「打者翔平」數據也非常恐怖，他目前以39轟獨居全壘打王，各隊開始不給他球打，以敬遠方式對付他。談到「故意四壞」策略，Servais表示：「這也是一種戰術，他是聯盟中最優秀的打者，對球隊來說，最重要的就是贏下比賽，所以我們必須採取最有效的策略。」
Servais表示，不僅是水手，整個聯盟大家都知道大谷不好對付，他今年表現非常出色，大谷也必須理解自己會受到這樣的對待（敬遠）。