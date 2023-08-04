MLB／不用對決大谷翔平好開心 天使新同學「終於能好好睡覺」
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊力拚季後賽，在交易大限截止日前，積極透過交易補強陣容，從紐約大都會交易換來的Dominic Leone，直呼很開心跟大谷當隊友，現在可以好好睡覺了。
記者路皓惟/綜合報導
天使決定不賣大谷翔平後，除了透過交易換來Leone之外，還包括內野手Eduardo Escobar、Mike Moustakas、先發Lucas Giolito、牛棚投手Reynaldo Lopez、外野手Randal Grichuk和一壘手C.J. Cron。
對於與大谷翔平成為隊友這一件事情，Leone感到十分高興，尤其能夠與大谷一起並肩作戰，他表示：「這是一件特別的事情。」
現年31歲的Leone於2014年效力水手隊時迎來大聯盟生涯初登板。2017年他效力於藍鳥期間，他創下了個人最多65場出賽紀錄，取得3勝0負，防禦率2.56的成績。不過 Leone大聯盟10年生涯中，一直在各隊流浪，天使是他生涯效力的第8支球隊。
對於這位經驗豐富的右投手來說，大谷的存在絕對是特別的，Leone一再強調，「終於不再需要跟他對決，這真的是一件好事。」他笑著說：「我現在晚上終於可以好好睡覺了。」