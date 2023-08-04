MLB／突如其來的簡訊讓我措手不及 Verlander重返太空人無法接受
美國職棒大聯盟（MLB）交易大限截止前，紐約大都會將40歲王牌Justin Verlander交易至休士頓太空人，雖然太空人是他的老東家，但對於自己被交易仍感到措手不及。
記者路皓惟/綜合報導
現任美聯賽揚獎得主Verlander在休賽季與大都會簽下一份為期2年、價值8660萬美元的合約，但在紐約生活短短半年，合約第一年都還沒走完，就被交易到太空人隊。「至今我還無法真正接受這個事實，我不認為有人能預期到這件事會發生。」Verlander說。
大都會團隊薪資排全聯盟第一，但本季戰績成績令人失望，花大錢沒有收到預期的效果，讓球團決定在交易大限前進行大甩賣，將Verlander、Max Scherzer等王牌球星打包送走。
Verlander承認，當他意識到大都會隊將對陣容進行重組時，休士頓是他首選落腳處。即便他在紐約的時間很短暫，但在被交易後，Verlander仍給予這支球團好評，「如果有人問我大都會的情況，我會推薦給他們。」
Verlander從2017年到2022年在太空人隊效力了5個球季，期間贏得了2枚冠軍戒指，並抱走2座美聯賽揚獎。此外，Verlander預計在6日先發出戰紐約洋基。