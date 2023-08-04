台灣「6地區」發布豪雨特報 南投縣山區大雷雨持續到下午
卡努颱風今（4）天中午前陸續解除颱風警報，颱風雖然已經離開台灣，但颱風外圍環流及西南風影響不小，氣象局稍早11：42分針對南投縣山區發布「超大豪雨」特報，嘉義縣、高雄市為「大豪雨」地區，同時，針對「南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時15分。
記者周淑萍/綜合報導
氣象局預報員指出，颱風外圍的雲系往東北遠離，但中南部轉偏西南風，今（4）天會有明顯的雨勢，下半天會持續增強，今明兩都需要留意。從降雨熱區來看，中南部會持續到明天上午。氣象局也持續發布豪雨特報，南投縣山區甚至發布「超大豪雨」特報，氣象局統計，3小時雨量超過200毫米，累積24小時超過500毫米。
未來天氣趨勢，明天受到西南風強降雨的影響，苗栗以南會有顯著雨勢，但東半部是背風側，台東還是會有焚風的發生機率。降雨部分，週日到周一整體雨勢減緩，但中南部下雨情況比較長，一直到下週二到週四才會減弱一些。
氣象局指出，雖然警報解除，但還是要注意豪大雨，包含連續降雨，山區要慎防坍方、落石的情況。同時要留意短延時強降雨、雷擊、強陣風。而在沿海風浪依舊大且有長浪，適逢年度大潮，沿海低漥容易淹水。民眾都需要特別留意。
針對南投縣仁愛鄉，發布「大雷雨」即時訊息，持續時間至14時15分止。旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。民眾務必要當心。
- 超大豪雨地區：南投縣山區。
- 豪雨或大豪雨：嘉義縣、高雄市山區
- 大雨或豪雨：南投縣、臺中市、雲林縣、屏東縣山區
- 大雨：高雄、屏東、臺東、新竹、苗栗、臺南、花蓮山區