邁向國際舞台追夢！第12屆台灣小姐選拔大賽報名至八月底

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本屆台灣小姐選拔將於全台不同地點舉行，包括今年9月初台中的初賽，9月底高雄的複賽，10月中旬桃園的國服賽，10月底花東或澎湖的外景泳裝賽，最後11月中旬在台北舉行總決賽。其中國服賽特別以客家風采作為主題，以呼應2023世界客家博覽會在桃園，讓台灣及全世界都能欣賞到客家美麗的服飾。
台灣小姐選拔大會主席潘逢卿表示，台灣小姐選拔的宗旨是要讓世界看見台灣的美好，並希望能夠邁向國際舞台，近年來已有將近60位台姐參加國際選美比賽，前往21個國家與各國佳麗交流，除了努力爭取榮耀之外，也成功展現了台灣柔性外交的成果，致力宣揚台灣自由民主的形象。
歷屆台姐參加國際選美活動成績斐然，其中第4屆冠軍陳怡文參加12次國際比賽獲獎無數，並出席過200場公益活動；第9屆冠軍高曼容參選2018國際小姐，並獲2017世界華裔小姐最佳文化獎、2019世界美顏小姐第4名及才藝冠軍、2023世界旅遊小姐第5名及時裝秀與才藝兩個單項冠軍；第9屆亞軍邱怡澍，參選2019國際小姐，在82國佳麗中入圍前20強，並以三太子國服驚艷全場；第10屆冠軍鄭婷怡獲2019亞太小姐網路人氣亞軍、2022國際小姐日本觀光大使。另外，第2屆的朱珍瑤參與國際賽四次，現任桃園市議員等。
疫情解封後，將有更多台姐將登上國際舞台為國爭光，第11屆冠軍駱嫣11月將赴阿爾巴尼亞參加2023全球小姐選美，第11屆亞軍王韻雅10月底將代表台灣前往日本參加國際小姐選美，第11屆第四名的何妮臻，目前任職台積電，也將代表台灣參選2023世界華裔小姐。