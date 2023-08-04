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邁向國際舞台追夢！第12屆台灣小姐選拔大賽報名至八月底

▲第12屆台灣小姐選拔大賽即日起至今年八月底受理報名。（台灣小姐選拔大會提供）
▲第12屆台灣小姐選拔大賽即日起至今年八月底受理報名。（台灣小姐選拔大會提供）

記者陳美嘉／高雄報導

中華民國美容美學發展協會於2000年在高雄創辦的「台灣小姐選拔大賽」每兩年舉辦一次，今年已邁向第23年。第12屆台灣小姐選拔大賽即日起至今年八月底受理報名，摘下后冠的佳麗除了可獨得合計30萬元的獎金與獎品，並自動取得2024年第62屆國際小姐台灣代表權。

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「台灣小姐選拔活動」以健康、美麗、環保、愛台灣為訴求，協助推廣台灣文化與觀光產業到全世界為宗旨，凡中華民國國民、華僑、新住民第二代，17至28歲之間，身高160公分以上，具有高中以上學歷，未婚且無不良紀錄的女性，均可報名參加。

▲台灣小姐選拔的宗旨是要讓世界看見台灣的美好，並希望能夠邁向國際舞台。（台灣小姐選拔大會提供）
▲台灣小姐選拔的宗旨是要讓世界看見台灣的美好，並希望能夠邁向國際舞台。（台灣小姐選拔大會提供）
本屆台灣小姐選拔將於全台不同地點舉行，包括今年9月初台中的初賽，9月底高雄的複賽，10月中旬桃園的國服賽，10月底花東或澎湖的外景泳裝賽，最後11月中旬在台北舉行總決賽。其中國服賽特別以客家風采作為主題，以呼應2023世界客家博覽會在桃園，讓台灣及全世界都能欣賞到客家美麗的服飾。

台灣小姐選拔大會主席潘逢卿表示，台灣小姐選拔的宗旨是要讓世界看見台灣的美好，並希望能夠邁向國際舞台，近年來已有將近60位台姐參加國際選美比賽，前往21個國家與各國佳麗交流，除了努力爭取榮耀之外，也成功展現了台灣柔性外交的成果，致力宣揚台灣自由民主的形象。

▲台姐為台灣觀光代言。（台灣小姐選拔大會提供）
▲台姐為台灣觀光代言。（台灣小姐選拔大會提供）
歷屆台姐參加國際選美活動成績斐然，其中第4屆冠軍陳怡文參加12次國際比賽獲獎無數，並出席過200場公益活動；第9屆冠軍高曼容參選2018國際小姐，並獲2017世界華裔小姐最佳文化獎、2019世界美顏小姐第4名及才藝冠軍、2023世界旅遊小姐第5名及時裝秀與才藝兩個單項冠軍；第9屆亞軍邱怡澍，參選2019國際小姐，在82國佳麗中入圍前20強，並以三太子國服驚艷全場；第10屆冠軍鄭婷怡獲2019亞太小姐網路人氣亞軍、2022國際小姐日本觀光大使。另外，第2屆的朱珍瑤參與國際賽四次，現任桃園市議員等。

疫情解封後，將有更多台姐將登上國際舞台為國爭光，第11屆冠軍駱嫣11月將赴阿爾巴尼亞參加2023全球小姐選美，第11屆亞軍王韻雅10月底將代表台灣前往日本參加國際小姐選美，第11屆第四名的何妮臻，目前任職台積電，也將代表台灣參選2023世界華裔小姐。

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