陸東南大學也復現LK-99了！教授曝「測出0電阻」　但缺關鍵1效應

「饗A Joy」突下架加拿大生蠔引不當聯想　饗賓澄清是此原因

▲最貴Buffet「饗A Joy」近日下架加拿大生蠔，僅留日本生蠔，因正巧食藥署一批加拿大生蠔鎘金屬超標，而被引發不當聯想，業者否認。（圖／記者葉盛耀攝）
▲最貴Buffet「饗A Joy」近日下架加拿大生蠔，僅留日本生蠔，因正巧食藥署一批加拿大生蠔鎘金屬超標，而被引發不當聯想，業者否認。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

饗賓餐旅集團旗下的「饗A Joy」上個月剛開幕，創下晚餐時段一人要價破4千元收費，而被封為全台最貴Buffet，提供多種頂級食材包含生蠔、龍蝦、帝王蟹、和牛等，都可無限量供應，本周業者突然將加拿大生蠔下架，餐檯僅供應日本生蠔。正巧今(4)日衛福部食藥署也公布本周邊境檢驗違規產品中，剛好有一批加拿大進口的生蠔重金屬鎘超標，被質疑似乎這批是否就是「饗A Joy」所要的貨源，饗賓餐旅集團為此，特發聲明稿否認。

我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署本周二才剛公布邊境查驗不合格清單，由河馬生鮮公司進口的加拿大生蠔，檢出重金屬鎘2 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於貝類(不含殼)限量為1 mg/kg，此批生蠔依規定將退運或銷毀。

▲自助餐廳「饗A Joy」上個月剛開幕，因為晚餐時段索價每人破4千而被稱為全台最貴Buffet。（圖／記者蕭涵云攝）
▲自助餐廳「饗A Joy」上個月剛開幕，因為晚餐時段索價每人破4千而被稱為全台最貴Buffet。（圖／記者蕭涵云攝）
正巧「饗A Joy」也提供生蠔無限量吃到飽，包含加拿大生蠔、日本生蠔，且正巧加拿大生蠔本週下架、僅供日本的，於是被聯想是否原本就是要進該進口商的加拿大生蠔。

饗賓餐旅集團今日發表聲明稿澄清，「經營運數日觀察消費者取用喜好，偏愛鮮甜的日本生蠔，基於提供最高滿意度為原則，決定採用單一品項『日本生蠔』進行供應」，並宣稱與加拿大生蠔檢驗不合規無任何關聯。並強調進口的加拿大生蠔都有取得食藥署檢驗合格證明，營業現場也有標示產地來源。

▲饗賓餐旅集團今日發表聲明稿，澄清該批不合格的加拿大生蠔與「饗A Joy」無任關聯。（圖／饗賓餐旅提供）
▲饗賓餐旅集團今日發表聲明稿，澄清該批不合格的加拿大生蠔與「饗A Joy」無任關聯。（圖／饗賓餐旅提供）

花4268元吃「饗A Joy」怎麼吃才回本？　300多道菜精挑13款快筆記

饗A Joy最強懶人包！完整菜單、餐券折抵、信用卡優惠　10大QA曝

饗A Joy花4千鹽酥雞、紅龜粿吃到飽？香菜巧克力、酥皮佛跳牆曝

「饗A Joy」最貴Buffet開箱！8大餐區一次看　完整菜色曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀