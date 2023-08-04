「饗A Joy」突下架加拿大生蠔引不當聯想 饗賓澄清是此原因
饗賓餐旅集團旗下的「饗A Joy」上個月剛開幕，創下晚餐時段一人要價破4千元收費，而被封為全台最貴Buffet，提供多種頂級食材包含生蠔、龍蝦、帝王蟹、和牛等，都可無限量供應，本周業者突然將加拿大生蠔下架，餐檯僅供應日本生蠔。正巧今(4)日衛福部食藥署也公布本周邊境檢驗違規產品中，剛好有一批加拿大進口的生蠔重金屬鎘超標，被質疑似乎這批是否就是「饗A Joy」所要的貨源，饗賓餐旅集團為此，特發聲明稿否認。
記者葉盛耀/綜合報導
食藥署本周二才剛公布邊境查驗不合格清單，由河馬生鮮公司進口的加拿大生蠔，檢出重金屬鎘2 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於貝類(不含殼)限量為1 mg/kg，此批生蠔依規定將退運或銷毀。
正巧「饗A Joy」也提供生蠔無限量吃到飽，包含加拿大生蠔、日本生蠔，且正巧加拿大生蠔本週下架、僅供日本的，於是被聯想是否原本就是要進該進口商的加拿大生蠔。
饗賓餐旅集團今日發表聲明稿澄清，「經營運數日觀察消費者取用喜好，偏愛鮮甜的日本生蠔，基於提供最高滿意度為原則，決定採用單一品項『日本生蠔』進行供應」，並宣稱與加拿大生蠔檢驗不合規無任何關聯。並強調進口的加拿大生蠔都有取得食藥署檢驗合格證明，營業現場也有標示產地來源。