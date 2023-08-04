「月亮公主」孟庭葦回歸歌壇！曾打算到印度出家 53歲狀態驚人
53歲女星孟庭葦1991年因〈你看你看月亮的臉〉一曲爆紅，她擁有動人歌聲及亮麗外型，還被封為「月亮公主」。而她曾在2004年和圈外人張志鵬結婚，但婚姻維持9年就離婚收場，她也消失在螢光幕前一段時間。近日她宣布回歸歌壇，由知名音樂人崔軾玄（崔恕）替她打造新歌〈亭亭〉，不只新歌頗受討論，她凍齡的外貌也引起一陣熱議。
記者賴禹妡/綜合報導
孟庭葦21歲出道，以〈冬季到台北來看雨〉、〈風中有朵雨做的雲〉等歌曲廣為人知，但她在出了第四張專輯《你不會不懂》後，就因看透明星生活背後的華而不實，決定退出歌壇，原本打算到印度出家，後來選擇在台灣過著茹素生活。
孟庭葦2004年嫁給高中同學張志鵬，婚後育有1子，兩人卻在2013年離婚，當年還引發諸多家庭爭議。而孟庭葦沉寂多年後復出演藝圈，近日宣布回歸歌壇，由創造《後宮甄嬛傳》主題曲〈紅顏劫〉的音樂人崔軾玄填寫歌詞，再找來青年音樂人梁凡譜曲，為孟庭葦量身打造歌曲〈亭亭〉。
孟庭葦和崔軾玄是在2019年9月央視「中秋晚會特別節目」後台首次碰面，當時僅一面之緣，但崔軾玄卻在2020年1月傳給孟庭葦〈亭亭〉的歌詞，讓孟庭葦思念起離世父親，忍不住紅了眼眶：「一眼便看出是特別為我量身打造的。」