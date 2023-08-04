MLB／大谷翔平累了！手指伸不直恐跳過先發 教頭認為他沒問題
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊二刀流好手大谷翔平，今（4）日對西雅圖水手先發因右手指抽筋提前下班，總教練Phil Nevin表示，他的手指伸不直，但這只是一根手指，打擊沒有受影響，手臂也沒有問題，所以並不會太擔心。
記者路皓惟/綜合報導
此戰大谷翔平以二刀流身分上場，「投手大谷」因右手指抽筋提前退場，主投4局被敲3安打無失分，投出4次三振，Nevin表示：「他右手指抽筋了，手指伸不直，他說他不能再繼續投了，我們也不會再讓他繼續丟。」
大谷翔平是否需要休息或是跳過跳過一先發？Nevin對此表示，自己並擔心大谷的手指抽筋，「雖然這次他因為手指抽筋而無法繼續投，但是他的手臂沒有任何問題，這是一個好的徵兆。」大谷則回答道：「這不是我能夠決定的，而是取決於球隊的狀況，我希望能按照以往的輪值時間繼續登板，但這都將由總教練做決定。」
Nevin接著表示，「大谷打擊明顯沒有受到影響，我們會在未來的兩天內試著觀察他的恢復狀態再來決定。」大谷在今日對水手隊轟出本季第40支全壘打，距離生涯單季最佳的46轟，僅差6轟，甚至有望打破美聯單季62轟最多轟紀錄。