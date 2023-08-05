降雨邊坡落石！台18線南投信義自忠路段雙向阻斷、工務段搶修
（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）省道台18線100公里處南投縣信義鄉自忠路段因降雨，今天發生邊坡落石，道路雙向阻斷，轄區信義工務段調派機具進場，因山區雨勢未停、持續坍方，增加搶修困難，預計下午搶通。
颱風卡努外圍環流影響加上西南風，南投縣以仁愛鄉受創最嚴重，鄉內投89線、投83線、投85線、投71線等坍方中斷，省道台14線、台14甲線也多處受創，許多人、車昨夜滯留霧社，今天持續封閉台14線62至79.1公里處、九芎林至霧社路段，用路人可改走台14甲線至花蓮大禹嶺，轉接台8線到台中梨山、台7甲線宜蘭離開。
南投縣長許淑華昨天到埔里鎮勘災，並與信義鄉長全志堅保持聯繫，今天再前往埔里鎮與仁愛鄉交界山區了解災情；信義鄉雨勢雖然不比仁愛鄉，仍有零星災情，民進黨立委蔡培慧昨天也至信義鄉勘災，蔡培慧表示，感謝公路總局、台電公司等單位不眠不休持續搶修。
另外，省道台18線100公里處、信義鄉自忠路段邊坡落石，道路雙向阻斷，信義工務段調派機具搶災，因雨勢未停、坍方持續，增加搶修困難，預計下午搶通；山區道路易受降雨及天氣影響發生坍方落石，路況難掌握，呼籲用路人若非必要避免進入山區道路。（編輯：黃世雅）1120805