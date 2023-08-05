對決北科大！大道熱炒老闆「公布直播時間」 揪學生有怨講清楚
七月因為「白飯之亂」宣布歇業的「大道創意料理快炒」，日前傳出即將復業的消息，讓不少老饕都想要前往朝聖，沒想到卻爆出老闆退出管理職位，股東目前正在討論他的去留，消息引發熱議。對此，老闆王誠中今（5）日又在臉書上表示，下午將開直播說清楚講明白，揪北科大學生「開學前講清楚」！
記者張嘉哲/綜合報導
老闆王誠中在臉書上表示「小弟（5）日下午3時30分開直播，歡迎對我有怨有怒的，到時候一起來看，畢竟很多事情不吐不快，小弟也希望利用這個機會再次說明白講清楚，因為沒有用過直播，手機又很舊（用7年多了）怕有什麼延遲就請包含一下」。
而文中也提到「但衷心希望你們問完罵完後，如果情緒能夠舒緩那我就放心了，畢竟快開學了，大家也該回歸正軌了」加上前一天老闆也發文說「學生們討厭我的人們，記得關注我一下，明天中午過後我有料爆喔！」都被解讀是在對北科大學生喊話，希望如果真的有什麼誤會都能在直播上一起講開。
而雖然王老闆在大道熱炒的去留還尚未定奪，不過餐廳日前粉專已經發文指出「親愛的朋友們，謝謝大家一直以來的支持與愛護，讓大家久等了，目前配合各機關單位稽查業已陸續改善完成，敬請饕客們再等等」，證實即將要復業，也回應客人留言可以電話預約，讓不少人相當期待去用餐。