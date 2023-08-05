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當陳建仁的面怒嗆民進黨　柯文哲：只要意見不同就是中共同路人

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲當著綠營人士的面，直言現在常要面對網軍側翼潑髒水。（圖／記者朱俊強攝，2023.8.5）
▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲當著綠營人士的面，直言現在常要面對網軍側翼潑髒水。（圖／記者朱俊強攝，2023.8.5）

記者余祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲今（5）日出席台灣文化協會成立百年紀念紀錄片發表會，柯文哲更當著台下的行政院長陳建仁、副院長鄭文燦的面表示，總統蔡英文2016年當選時稱，沒有人需要為自己的認同道歉，但現在只要有任何人意見不同就是中共同路人。

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會後媒體詢問柯文哲，演講的後半段好像都在罵蔡政府？柯文哲笑說，「沒有啦，我們是讚譽有加。」

台灣文化協會成立百年紀念紀錄片發表會活動除了柯文哲外，國民黨總統參選人侯友宜、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍都與會，藍綠白都有人到場。

柯文哲在看完紀錄片後致詞時表示，這部紀錄片代表台灣現代化運動的紀錄，看完後他的感想是「不管怎樣在台灣內部有不同的紛爭、黨派，但在蔣渭水標舉的台灣精神之下繼續前進」才是最重要的。

柯文哲說，「蔣渭水一直是我的範本」，他把台灣當成病人描述，他提出的解方，最重要精神就是「如果不能改變台灣人民的思想與文化，社會運動不會成功」。

柯文哲說，他參選北市長的口號「改變台灣從首都開始、改變台北從文化開始」，無論他在執政或選舉，都當成是「改變文化的社會運動」，所以他的選舉方式也不同。

不過，柯文哲也說，要帶進一個新文化，不免要和舊勢力對抗，這批人在歷史上都是逆風而行，以生命捍衛相信的價值。

柯文哲表示，一百多年來台灣一步步民主化，但藍綠意識形態爭執讓國家空轉，他記得2016年蔡英文當選總統時說，只要他當總統任內，沒有人要為他的認同而道歉，但現在是任何人反對就變中共同路人。

柯文哲也認為，對於認同要有新的定義，只要住在台灣、認同台灣，就是台灣人。

談及醫生從政，柯文哲認為，「醫生從政有特別風格」，外科醫生講究正直誠信，但為什麼政治上每天都在想著怎麼害人？病人送到急診室，從不會問他是國民黨還民進黨。

柯文哲表示，現在的政治分門別派，不同的就封殺，100年前的台灣民眾黨，遇到軍國主義壓迫沒有成功，但現在也不是沒有遇到問題，要面對網軍、側翼、名嘴，抹黑、抹紅、潑髒水、漫畫，「但還好啦，也撐到現在」，希望100年前的民眾黨沒有成功，現在可以成功。

他結尾時說，同胞須團結、團結真有力，希望一百年前蔣渭水沒完成的命運，我們接棒繼續努力，希望台灣因為有他們可以變得更好，所以大家繼續努力。

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